GTA 6: Neue Enthüllung grenzt Release ein – Fans horchen auf

Nein, GTA 6 war bei der gestrigen State of Play von Sony, bei der zahlreiche PlayStation-Spiele im Rampenlicht standen, nicht zu sehen. Und trotzdem mussten Fans nicht ohne spannenden Hinweis ins Bett gehen.

Denn 2K Games, Publisher hinter dem sechsten nummerierten Ableger der Open World-Reihe, war mit einem anderen Titel Teil der Show: Borderlands 4. Der Loot-Shooter bekam neben einem neuen Trailer auch ein Release-Datum spendiert – und das verrät eine ganze Menge über die potenzielle Veröffentlichung von GTA 6.

GTA 6: Release im Oktober wegen Borderlands 4 wahrscheinlich

Mit dem neuen Gameplay-Material zu Borderlands 4, eingeleitet von Randy Varnell und Randy Pitchford, beide hohe Tiere bei Entwicklerstudio Gearbox, wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Stattdessen gleich zur Sache kommen: Der Shooter erscheint am 23. September und damit mitten im Herbst; der gleichen Jahreszeit wie GTA 6, was ja auch bei der jüngsten Investorenkonferenz nochmal bestätigt wurde.

Auch wenn es für die eigentliche News weniger Belang hat, könnt ihr euch im Folgenden vom frischen Boderlands 4-Gameplay überzeugen:

Doch Publisher 2K wird den Teufel tun und zwei derart große Spiele im selben Monat auf die hungrige Fan-Gemeinde loslassen: Ein Borderlands 4 würde klar den Kürzeren ziehen, wenn es auch nur in der Nähe von GTA 6 veröffentlicht wird. Mafia 4, ebenfalls aus dem Hause 2K, soll derweil im Sommer erscheinen, was zumindest noch den August als Möglichkeit mit einschließt.

Was sich daraus schließen lässt? Dass der namhafte Publisher Borderlands 4 genug Zeit zum Atmen lassen will und GTA 6 sehr wahrscheinlich erst im Oktober in die (digitalen) Regale liefert; vermutlich sogar erst Ende des Monats. Gleichzeitig spricht gegen einen deutlich späteren Release das Weihnachtsgeschäft – und vielleicht sogar die Game Awards, bei der Rockstars Flaggschiff sicherlich gute Chancen auf Nominierungen oder Preise hat.

Fans werden hellhörig

Diese Spekulation ist natürlich nicht allein auf unserem Mist gewachsen, auch unter dem Trailer zu Borderlands 4 ist einigen Fans dieser Zusammenhang aufgefallen. „Ich will mich nicht zwischen dem hier und GTA 6 entscheiden müssen“, heißt es von anthonyhope2710. Nutzer ToriksLV ist sich derzeit sicher, dass das nicht nötig ist: „Also kein GTA 6 im September, da das hier auch ein Take 2-Titel ist.“

Auch vydar6109 zieht entsprechende Schlüsse aus der Ankündigung: „GTA 6 zielt also nicht auf September. Verstehe.“ Und Nitr-r7f ergänzt: „Das Elternunternehmen möchte sicher nicht, dass zwei Tochtergesellschaften miteinander konkurrieren.“ Ob die Fans und wir recht behalten, bleibt abzuwarten. Ein kürzlich aufgetauchter Leak zu GTA 6 spricht allerdings von einem anderen Datum.

