GTA 6: Neue Aussage könnte Fans beruhigen – „ist uns in der Vergangenheit gut gelungen“

Mit dem überraschenden zweiten Trailer zu GTA 6 haben Entwicklerstudio Rockstar Games und Publisher Take-Two fast ein bisschen darüber hinweg getröstet, dass sie das Gaming-Spektakel erst wenige Tage zuvor um ein gutes dreiviertel Jahr verschoben haben.

Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO on Take-Two, ist zuversichtlich, dass der neue Termin im Jahr 2026 eingehalten werden kann. Okay, er zeigte sich auch Anfang des Jahres noch zuversichtlich ob des Releases im Herbst 2025. Warum die Situation jetzt jedoch eine andere ist, hat einen einfachen Grund.

GTA 6: Feinschliff zur Perfektion fehlt noch

Im Interview mit IGN sagte Zelnick, dass ihn solche Verschiebungen „schmerzen“ würden, jedoch: „Die wichtigste Sache ist, unsere Teams auf ihrer Suche nach Perfektion zu unterstützen.“ So sei mit Blick auf einen nahenden Release von GTA 6 langsam klar geworden, dass zu dieser angestrebten Perfektion noch einiges an Feinschliff fehlte. „In diesem Fall hatte sich die Möglichkeit geboten, mit etwas Zeitgewinn sicherzustellen, dass Rockstar Games seine kreative Vision ohne Einschränkung erreichen kann“, sagt Zelnick weiter. „Und das habe ich natürlich unterstützt.“

Dass die nun festgesetzte Zeitspanne ausreichend ist, dessen ist der Take-Two-Chef sicher. „Es ist uns in der Vergangenheit gut gelungen, wenn wir ein konkretes Datum festgelegt haben, dieses auch einzuhalten.“ Ein grobes Zeitfenster, wie in diesem Fall Herbst 2025, lässt sich demnach eher noch einmal verschieben – und immerhin haben wir auch aus der Vergangenheit, in der GTA 5 und 4 ebenfalls verschoben wurden, gelernt.

Was die Verschiebung für die Zahlen von Take-Two bedeutet, darüber macht sich Zelnick keine großen Sorgen. GTA 6 erscheint nun nicht mehr in diesem Geschäftsjahr, aber nicht zuletzt habe man mit Mafia: The Old Country (8. August) von Entwicklungsstudio Hangar 13 sowie Borderlands 4 (12. September) von Gearbox noch zwei erfolgversprechende Titel vor sich.

GTA 6 soll am 26. Mai 2026 erscheinen – was Stand jetzt noch über ein Jahr in der Zukunft liegt. Trotzdem wissen wir dank der beiden Trailer und nicht zuletzt der detaillierten Homepage des Spiels schon einiges, zum Beispiel welche Charaktere in GTA 6 im Fokus stehen werden.

