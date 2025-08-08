GTA 6: Neue Aussagen von CEO machen skeptisch – „Erfolg ist nicht garantiert“

Trotz Verschiebung rückt der Release von GTA 6 langsam, aber sicher immer näher. Das offizielle Marketing kocht zwar derzeit noch auf Sparflamme, doch hohe Tiere bei Rockstar oder Take-Two heizen die Spekulationen zum Spiel an.

So jetzt auch Strauss Zelnick, CEO beim für GTA 6 verantwortlichen Publisher, dessen jüngsten Aussagen es überraschend an Selbstbewusstsein zu mangeln scheint. Befragt, wie er die Zukunft des Unternehmens betrachtet, trifft Zelnick durchaus zurückhaltende und bescheidene Statements.

GTA 6: Take-Two CEO Zelnick wirft Blick in die Zukunft

In einem Interview mit The Game Business lässt Zelnick GTA 6 mal GTA 6 sein und spricht eher über die allgemeinere Zukunft von Take-Two. Schließlich hat das Unternehmen mit dem jüngst veröffentlichten Mafia: The Old Country und dem noch kommenden Borderlands 4 weitere Spiele in der Pipeline, die ihren eigenen Karren ziehen und finanziell abliefern müssen.

Auf die Frage, wie Zelnick zu den Tendenzen des jüngeren Publikums steht (Stichwort Roblox), antwortet der CEO: „Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Wir glauben nicht, dass Erfolg garantiert ist, schauen über unsere Schultern, sind von Angst getrieben. Ich sage gerne, dass Arroganz der Feind von anhaltendem Erfolg ist. Wir wissen, dass in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren… eine ganze Palette an neuen Titeln kommt und vielleicht sogar neue Formate.“

Nun nennt er GTA 6 natürlich nicht beim Namen, aber es stellt sich schon die Frage, warum man mit dem am meisten erwarteten Spiel aller Zeiten im Rücken nicht ein wenig mehr Optimismus zeigt. Sich nicht auf vergangenen Erfolgen auszuruhen ist sicherlich eine gute Einstellung, doch angesichts des bisherigen Hypes, den Aufrufzahlen der beiden Trailer und den Vorschusslorbeeren von Fans dürfte das Geschäftsjahr, in dem GTA 6 endlich erscheint, eigentlich gesichert sein.

Zelnick zur großen Preisfrage

Zum Schluss und eigentlich mit Borderlands 4 als Hintergrund soll sich Zelnick außerdem noch einmal zur Bepreisung von Videospielen äußern. Denn obwohl Fans erst das Schlimmste befürchten, enthüllte man vor Kurzem, dass der Loot-Shooter doch „nur“ 70 Dollar statt 80 kosten soll. Auch über den Preis von GTA 6 wird natürlich viel spekuliert, Zelnick bleibt vage:

„Wir haben schon seit einiger Zeit variable Preise. Allgemein bietet das Geschäft kontinuierlich Produkte zu einem angemessenen Preis und dann später Rabatte. Es gab ein paar Spiele für 80 Dollar und ich bin mir sicher, es wird weitere in der Zukunft geben. Wir wollen mehr Wert liefern, als was Kunden zahlen. Und wir wollen uns wirklich darauf konzentrieren, eine Erfahrung zu bieten, die in sich großartig ist und das, was du dafür bezahlt hast, mehr als fair ist.“

Ein Statement, aus dem sich natürlich viel herauslesen lässt und das nicht wirklich verrät, ob GTA 6 nun 70, 80 oder 100 Dollar kosten wird. Zuletzt hat unter anderem ein Insider allerdings eine eher niedrige Preisvorstellung ins Gespräch gebracht und auch ein Branchen-Analyst geht für GTA 6 eher davon aus, dass ihr eine humane Summe auf den Tisch legen müsst.

