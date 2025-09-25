GTA 6: Neue Entwicklung gibt Aussicht auf extrem beliebtes Feature – „ernsthaft genial“

Und worauf freut ihr euch am meisten im Hinblick auf den Release von GTA 6? Die nervenaufreibenden Missionen? Starke Charaktere mit mitreißenden Geschichten? Oder ist euch die Freigabe des Online-Modus eigentlich viel wichtiger, als die Inhalte des Grundspiels selbst? Damit wärt ihr nicht alleine, immerhin ist es der beliebte Multiplayer-Modus, welcher den vorangegangenen Titel bis heute überaus erfolgreich hält.

Grund dafür ist zu einem großen Teil die äußerst aktive Alltagsrollenspiel-Community, die sich auf eigens dafür gemoddeten Servern zusammenfindet. Die fiebert natürlich ebenfalls auf die Veröffentlichung des sechsten Grand Theft Auto hin, hat aufgrund neuster Entwicklungen wahrscheinlich eine ganz besondere Behandlung zu erwarten.

Wird nopixel der offizielle RP-Server für GTA 6?

Alltagsrollenspiele sind ein Riesending, vor allem in Zusammenhang mit GTA 6. Hierbei schlüpfen die Teilnehmenden in Rollen eigens erdachter Figuren und erleben über Begegnungen miteinander unvorhersehbare Geschichten. Meist ist das Ganze recht nah an den Gegebenheiten der realen Welt gehalten, zum Fahren braucht man also beispielsweise erst einen Führerschein und es darf nicht die vierte Wand gebrochen, also über das Spiel geredet werden.

Um mitzumachen, muss man einem Server beitreten. Einer der bekanntesten von ihnen nennt sich nopixel. Von diesem soll es, wie die Verantwortlichen kürzlich verkündet haben, bald eine fünfte Version geben. Das Besondere daran: Diese entsteht in Zusammenarbeit mit Rockstar Games höchstselbst. Als Folge davon kann nopixel V direkt über den GTA Online Launcher aufgerufen werden. Fans zeigen sich begeistert von dieser Aussicht, bekunden dies mit Worten wie „Kollaboration und Support von Rockstar sind ernsthaft genial.“

Lesetipp: Trevor Schauspieler will GTA 6 nicht zocken, gibt Buchempfehlung

Die Zukunft von GTA RP

Der Ankündigung hat der GTA-Entwickler über einen Retweet hinzugefügt: „Wir freuen uns darauf, das nopixel-Team dabei zu unterstützen, die Zukunft von GTA RP zu kreieren.“ Die Zukunft? Die hält doch schon am 26. Mai 2026 das neue Grand Theft Auto bereit. Könnte also gut sein, dass man sich nopixel schon jetzt als langfristigen Partner für den Aufbau kommender RP-Projekte gesichert hat, das lässt zumindest die Wortwahl vermuten.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Entwicklungsstudio in direkte Kollaboration mit Modder*innen tritt, immerhin kam es vor über zwei Jahren zur Annektierung des Teams hinter dem für Roleplay genutzten Framework FiveM.

Was für nopixel in den Sternen steht, das können wir natürlich erst sicher wissen, wenn die Zeit es offenbart. Ähnlich steht es um das Grundspiel selbst, immerhin gilt eine erneute Verschiebung von GTA 6 weiterhin nicht als völlig ausgeschlossen.

Quellen: Twitter / @nopixeltweets / @ Reddit r/RPClipsGTA