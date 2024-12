GTA 6: Neue Theorie macht Fans verrückt – „mache mir Sorgen um eure Gesundheit“

Im GTA 6-Subreddit brodelt es: Unter den Fans kursiert eine neue Theorie, die den Release des zweiten Trailers am 27. Dezember voraussagt. Der Grund dafür ist die auffällige Präsenz der Zahl 27, die Fans in unterschiedlichen Aspekten des Spiels entdeckt haben.

Was zunächst als harmlose Beobachtung begann, hat sich zu einer regelrechten Obsession entwickelt. Reddit-Nutzende analysieren mittlerweile jedes noch so kleine Detail auf der Suche nach der mysteriösen Zahl 27. Die sogenannte „27-Theorie“ gewinnt dabei immer mehr Anhänger*innen, die ihre Entdeckungen eifrig mit der Community teilen.

GTA 6: „Ich glaube an die 27“

Die 27 ist überall. Reddit-Nutzer*in Yoblap meint, sie in einem Dialog der GTA 6-Protagonistin Lucia entdeckt zu haben. Denn der Satz „Lucia do you know why you are here“ aus der Gefängnis-Szene des ersten Trailers besteht ohne Leerzeichen aus genau 27 Buchstaben. Alaris weist darauf hin, dass das offizielle GTA 6 Artwork auf dem Nummernschild eines Autos 27 sichtbare Zeichen aufweist.

Auch der Name von Lucias Partner Jason spielt laut Chowder_goes_bonkers eine Rolle. Denn „Jason“ sei auf Platz 27 einer „Beliebteste-Namen-Liste“. This-Is-Depressing hat gleich eine ganze Liste mit 27 Punkten erstellt, die die kuriose Theorie untermauern soll.

Beispielsweise hatte Rockstar Games zum Zeitpunkt der Listenerstellung sowohl 27 Posts als auch 27 Reels auf Instagram. Außerdem wurde Rockstar am 27. Dezember 1998 gegründet, und die Summe der Jahreszahlen (1+9+9+8) ergibt ebenfalls 27.

Doch nicht alle teilen diesen Enthusiasmus für die 27-Theorie. ElSalvo glaubt, dass die Fans dieses Mal einen Schritt zu weit gehen: „Ich mache mir ehrlich Sorgen um eure Gesundheit und euer Wohlbefinden.“ Es dürfte nach ElSalvo vielen Fans schwer auf das Gemüt schlagen, wenn Rockstar doch erst 2025 neues Material liefert.

Konzept aus der Psychologie erklärt das Phänomen

Was ihr hier beobachten könnt, ist ein klassisches Beispiel für die Frequenzillusion. Dieses psychologische Phänomen beschreibt, wie Menschen nach der bewussten Wahrnehmung eines bestimmten Musters – in diesem Fall der Zahl 27 – dieses plötzlich überall zu sehen beginnen. Die verstärkte Aufmerksamkeit führt dazu, dass das Muster häufiger wahrgenommen wird als zuvor.

Der User jaimehendrix bringt die große Aufregung um die neue Theorie mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Mittlerweile könnte Rockstar aus Mitleid tatsächlich am 27. Dezember ein paar Screenshots veröffentlichen.“

