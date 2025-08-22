GTA 6: Neuer Blick auf den Releasetermin lässt Fans jetzt ausflippen – „kommt einem wie eine Ewigkeit vor“

Sollte es keine größeren Zwischenfälle mehr geben, erscheint GTA 6 im nächsten Jahr, nämlich am 26. Mai 2025. Zumindest, wenn Rockstars Releaseplan auch aufgeht, an dem bis jetzt – trotz skeptischer Fans und Expert*innen, die eine zweite Verschiebung unheilvoll prophezeihen – festgehalten wird.

Grund genug für alle Wartenden, einmal einen ganz genauen Blick auf den Releasetermin des brandneuen Grand Theft Auto-Teils zu werfen. Denn je nach Perspektive ist dieser natürlich einerseits so nah wie nie zuvor und dennoch fast ein ganzes Jahr in der Zukunft liegend. Ein Umstand, der der Community in den Kommentarspalten auf Twitter und Co. nun förmlich den Verstand raubt.

GTA 6: Fans aus dem Häuschen – nur noch fünf Hundejahre bis zum Release

Wenn man es einmal ganz grob betrachtet, warten wir auf GTA 6 bereits seit gut zehn Jahren. Denn dass der vorherige Serienableger das Licht der Videospielwelt erblickte, ist schon ein ganzes Weilchen her und seitdem machen sich Rockstars Anhängerinnen und Anhänger zumindest Hoffnungen auf einen Nachfolger. Dieser wurde dann im Jahr 2023 endlich angekündigt, also vor geschlagenen zwei Jahren. Eigentlich sollte es schon im Herbst des aktuellen Jahres so weit sein, doch bekanntermaßen wurde daraus nichts.

Eine Verschiebung in den Mai des kommenden Kalenderjahres war die Folge und seit dieser lechzen sich Fans des Open World-Blockbusters nur noch mehr die Finger nach dem heißersehnten Titel. Ein Twitter-Account, der sich voll und ganz GTA 6 verschrieben hat, setzt die Wartezeit nun noch einmal in eine andere Perspektive, die ebenso Mut macht wie sie andererseits schockierend klingen mag.

Laut GTA 6 Countdown beträgt die Wartezeit von jetzt an nämlich noch geschlagene 40 Wochen:

Spannend ist, dass die Veröffentlichung des zweiten Trailers bereits 15 Wochen in der Vergangenheit liegt, während seit dem ersten Trailer sogar ganze 89 Wochen vergangen sind. Insgesamt warten wir bereits 184 Wochen seit der Ankündigung auf GTA 6. Ein Umstand, der viele Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter und Co. jetzt zum Nachdenken anregt.

„Das sind immer noch 5,4 Hundejahre“, scherzt beispielsweise ein*e Nutzer*in, bezogen auf den gegenwärtigen Veröffentlichungstermin. Ein weiterer fügt hinzu, dass einem dies wie eine kurze Zeitspanne erscheinen mag, zehn Monate aber noch immer zehn Monate sind, was sich „wie eine Ewigkeit“ anfühlen würde.

Passend dazu: GTA 6: „Standardkonsole“ bestätigt – Diese Plattform hat für Rockstar jetzt oberste Priorität

Während die übliche Schwarzmalerei ihren Höhepunkt in Wortmeldungen wie „wird verschoben“ gipfelt, zeigt sich der Großteil der Community allerdings positiv gestimmt. „Die Zeit vergeht wie im Flug“ hält ein weiterer Fan nicht unrichtig fest und rät dazu, die Vorfreude zu genießen, denn „bevor ihr euch verseht, habt ihr es schon durchgespielt“. Einen wichtigen Termin markieren sich GTA 6-Fans bereits jetzt im Kalender, der im Vorfeld des Releases entscheidend sein könnte.

