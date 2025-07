GTA 6: Neuer Hinweis aufgetaucht – Rockstar Games plant etwas verdammt Großes

Jetzt sind zwei Stellenausschreibungen aus dem Hause Rockstar Games aufgetaucht, die darauf hinweisen: GTA 6 könnte hinsichtlich einer ganz bestimmten Sache nochmal umfangreicher werden, als bisher angenommen. Die beiden, zu besetzenden Position sind einmal die eines Senior Product Managers bei Rockstar New York, dann als Associate Compliance Manager bei Rockstar India.

Beide Jobs vereint, dass sie die Arbeit an einer Creator Plattform im Fokus haben. Zusätzliche Qualifikationen, die Bewerber*innen mitbringen sollten, sind „Eine Leidenschaft für […] Modding und von Usern erstellten Inhalten, sowie die Communitys“ drumherum. Ein eindeutigerer Verweis auf die GTA-Reihe findet sich zudem in den aufgeführten Verantwortungsbereichen …

GTA 6: Rockstar könnte große Modding-Offensive starten

In der Stellenausschreibung für die oder den Senior Product Manager*in der Creator Platform bei Rockstar Games wird unter den eingeforderten Verantwortungsbereichen auch einer zum GTA-Kosmos genannt. „Unterstützung der Produktentwicklung […] welche auf die Zielgruppe von Rockstar / GTA RP zugeschnitten ist“. GTA RP steht natürlich für Grand Theft Auto Roleplay – also jenem Online-Rollenspiel in der Welt von GTA 5, welches über spezielle Modifikationen wie FiveM oder RAGE Multiplayer funktioniert.

Die englischsprachigen Kolleg*innen von PCGamesN, denen die anspielungsreichen Jobbeschreibungen bei Rockstar Games zuerst aufgefallen sind, sind überzeugt: Die Verantwortlichen wollen GTA 6, wie seine Vorgänger, mit Geld aus Live-Service-Angeboten zu einem Goldesel machen. In beiden Ausschreibungen ist zudem die Rede davon, Rockstar Games wolle seine Creator-Plattformen vorantreiben, „darunter FiveM, RedM und verwandte Produkte“.

Fans von Red Dead Redemption 2 wissen natürlich: RedM ist das Gegenstück zum oben erklärten FiveM, also eine Multiplayer-Modifikation, bei der Spielende ähnlich Rollenspiel-artig aktiv werden – nur eben in einem Western-Setting. Zuletzt zur Creator-Plattform wird in der Job-Beschreibung nochmal unterstrichen, dass dort Kreative „ihre eigenen Spiele-Mods“ erstellen können. Ist all das nun ein unumstößlicher Hinweis darauf, dass Rockstar Games gerade seine Community-Angebote für das kommende GTA 6 breiter aufstellt, als bislang vielleicht gedacht?

Lesetipp: Realistischer Preis zu GTA 6 aufgetaucht

Vorerst nur Hin- und keine Beweise

Einer offiziellen Ankündigung kommen diese Hinweise für eine Modding- und Community-Offensive rund um GTA 6 natürlich nicht gleich. Da Grand Theft Auto 6 jedoch aktuell – so viel darf mehr als gesichert gelten – zum wichtigsten, in der Mache befindlichen Titel bei Rockstar gehört, man die Spielenden naheliegenderweise für einen möglichst langen Zeitraum an das kommende Blockbuster-Game binden möchte, sind die Vorzeichen relativ eindeutig.

Dennoch bleibt abzuwarten, inwiefern Modding-Funktionalität & Co. für GTA 6 letztlich tatsächlich eintrudeln werden. Apropos Möglichkeiten des Moddings: Eine beliebte GTA-Mod hat nach langer Zeit überraschend ein neues Update erhalten.

Quellen: Rockstar Games, PCGamesN