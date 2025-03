GTA 6: Neuer Hinweis – Grafik-Update könnte „Feature-Vorschau“ liefern

Auf die Frage, ob GTA 6 auf einer PlayStation 5 Pro oder Xbox Series X mit 60 Frames per Second laufen wird, kannte der Technik-Experte Richard Leadbetter von Digital Foundry eine einsilbige Antwort: „Nein“, antwortete er unseren englischsprachigen Kolleg*innen von IGN. Jetzt melden sich die Grafik-Expert*innen von Digital Foundry zurück – und zwar mit einem neuen YouTube-Video.

Thematischer Schwerpunkt des über viertelstündigen Clips mit dem Titel „Grand Theft Auto 5 PC – Ray-Tracing Upgrade – Eine Feature-Vorschau für GTA 6?“ ist das große Update für den Vorgänger GTA 5. Wir erinnern uns: Dieses wurde am 4. März veröffentlicht, führte auch Ray-Tracing-Features auf dem PC ein. Die liefern jetzt wohl Hinweise zur erwartbaren Performance des kommenden Rockstar-Blockbusters.

Wie eingangs erwähnt, sprach sich ein Herr Leadbetter von Digital Foundry bereits im September letzten Jahres gegen 60 FPS auf der aktuellen Konsolengeneration aus. Die jetzt neu getroffenen Beobachtungen basieren, wie gesagt, auf dem aktuellen PC-Update für GTA 5. Ein grafisches Alleinstellungsmerkmal dieser neuen PC-Version des Open World-Klassikers ist die Einführung von RTGI – sprich: Ray Traced Global Illumination.

Vereinfacht gesagt, handelt es sich um eine fortschrittliche Beleuchtungstechnik in der 3D-Computergrafik, die für noch realitätsnähere Licht- und Schatteneffekte sorgt. Aber was haben diese schicken Schauwerte nun mit dem heiß erwarteten GTA 6 zu tun? Wie Alexander Battaglia, Raytracing-Experte bei Digital Foundry, anmerkt, „verbessert [RTGI] die Darstellung grundlegend, besonders in Spielszene im Freien unter Einwirkung von Sonnenlicht“.

Das ganze YouTube-Video nachstehend:

Solche aufwendigen, grafischen Neuerungen wurden seiner Meinung nach nicht ursprünglich für GTA 5 erstellt – sondern den kommenden Nachfolger GTA 6 und „nun für GTA 5 auf eine ältere Version ihrer Technologie umgestellt“. Der Mann schlussfolgert weiter, wir bekämen „mit GTA 5 auf dem PC eine Vorschau auf die Lichtsetzung und Technologie in GTA 6“. Anders gesagt: Sowas wie RTGI soll ursprünglich für GTA 6 hochgezogen und jetzt sozusagen als Nebenprodukt für GTA 5 ausgerollt worden sein.

Wieso RTGI & Co. für Konsolen herausfordernd seien könnte

Battaglia begründet seine Spekulation damit, dass die neuen Raytracing-Effekte in Grand Theft Auto 5 „Pixel für Pixel“ geschehen, also enorm aufwendig sind. So zu sehen im YouTube-Video oben bei Minute 10:20, wo die blaue Farbe einer Jacke auf das Gesicht einer Frau reflektiert wird. Bei Minute 10:30 beobachtet der Experte denselben Grafikeffekt im Trailer von GTA 6 – genauer in einer Szene mit Protagonistin Lucia in oranger Gefängniskleidung.

RTGI, zusammen mit dicht bewohntem Schauplatz Vice City, könnte die Framerate auch mit einer PS5 Pro auf bis zu 30 FPS deckeln. Ab Minute 13:55 seht ihr eine detaillierte Framerate-Analyse dazu. Bleibt abzuwarten, ob sich die fachliche Meinung beim Release von GTA 6 bewahrheiten wird. Apropos Rockstar-Triple-A-Hoffnungsträger: Eine neue Ankündigung lässt GTA 6-Fans durchdrehen.

