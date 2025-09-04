GTA 6: Neuer Hinweis lässt Fans jetzt völlig ausrasten – „wird das gesamte Universum dominieren“

Nach zwei Trailern und einer Verschiebung ist GTA 6 auch weiterhin in aller Munde – trotz der Tatsache, dass der Release von Rockstars kommendem Blockbuster noch gute neun Monate auf sich warten lässt. Doch schon jetzt rasten Fans der Reihe völlig aus.

Grund liefert ihnen ein brandneuer Hinweis seitens des US-amerikanischen Entwicklers und Publishers, der suggeriert, dass uns etwas wahrlich Großes kurz bevorsteht. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um etwaige Spielinhalte, sondern viel eher um frisches Futter für Cineasten.

Kommt GTA 6 schon bald auch auf der großen Leinwand – Rockstar rekrutiert für mächtige Marketingkampagne

Auch, wenn uns seitens Rockstar bislang kein dritter Trailer für GTA 6 vorgesetzt wurde, dürfte es sich dabei lediglich um eine Frage der Zeit handeln. Schon der erste Werbeclip wusste zu überzeugen, ehe er noch einmal vom fulminanten zweiten Trailer vor wenigen Monaten übertroffen wurde. Diesen war man den ungeduldig wartenden Fans auch schuldig, immerhin wurden jene nur kurz zuvor bitterlich enttäuscht, als sich der Releasetermin von diesem Herbst in den Mai 2026 verschob.

Nun sind die Segel aber allem Anschein nach gesetzt und Rockstars Riesenprojekt weiterhin auf Kurs. Zumindest verspricht dies eine neue Stellenausschreibung des Konzerns, mit welcher man nach einer Verstärkung für das kreative Marketing-Team sowie gezielt nach einer oder einem Motion Graphics Artist Ausschau hält. Letztere Position soll sich vor allem um Bewegtbildproduktionen für Social Media-Stunts, TV-Werbungen oder die ganz große Leinwand im Rahmen von Kinokampagnen kümmern.

Den entsprechenden Twitter-Beitrag von GTA 6 Countdown, der das Gesuch festhält, seht ihr hier:

„Wir werden überall GTA 6-Anzeigen sehen“, heißt es in dem Post, womit man sicherlich Recht behalten dürfte. Ein Umstand, der Fans der Grand Theft Auto-Reihe im Vorfeld frohlocken lässt, reißen sie Rockstar doch jeden kleinen Fetzen an Neuigkeiten förmlich aus den Fingern. „Wir bekommen GTA 6-Werbung noch vor GTA 6“, scherzt ein*e User*in unter dem Beitrag. Andere hoffen derweil darauf, dass man jemanden aus der GTA Online-Community einstellen würde, denn dort verberge sich „eine Menge Talent“.

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die üblichen Hype-Wortmeldungen, erklärt eine von ihnen doch, „es wird das gesamte Universum dominieren“, während es an anderer Stelle schlichtweg heißt „Oh mein Gott!“. Etwas nüchterne Beiträge sprechen von einem bevorstehenden Trailer Nummer 3, auch von möglichen Vorbestellungen ist die Rede. Und auch, wenn dies womöglich etwas weit ausgeholt oder vorgegriffen scheint, können wir uns bereits jetzt sicher sein, dass Rockstar für den Release von GTA 6 riesige Pläne verfolgt.

Quellen: Twitter / @GTAVI_Countdown