GTA 6: Neuer Teaser von Rockstar lässt Fans träumen – „größer Launch in der Geschichte“

Es vergehen noch einige Wochen und Monate bis GTA 6 tatsächlich erscheinen soll, zumindest wenn der Release des wohl meist erwarteten Spiels nicht noch einmal verschoben wird. Aktuell gilt der 26. Mai 2026 aber weiterhin als der Stichtag für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Dass die Veröffentlichung wahrlich riesig sein wird, daran gibt es seitens Fans und Industrie-Verantwortlichen kaum einen Zweifel. Rockstar Games hat sich jedoch, wie so oft in der Vergangenheit, nach Außen hin mit Superlativen zurückgehalten – bis jetzt. Kürzlich ist an ungewohnter Stelle hervorgegangen, wie das Studio selbst über den nahenden Release des Open World-Koloss denkt.

GTA 6: Rockstar teasert Fans indirekt mit unfassbarem Release

Trotz oder gerade wegen der zukünftigen Veröffentlichung von GTA 6 sucht Rockstar Games weiterhin dringend nach neuen Mitarbeiter*innen. Und während Job-Beschreibungen in der Regel recht trocken und nüchtern ausfallen, sticht in der jüngsten Stellenannonce ein bestimmter Satz hervor.

Bei der Suche nach einem oder einer „Lead Software Engineer“ heißt es vom GTA- und Red Dead Redemption-Studio wie folgt: „Angesichts des anhaltenden Wachstums von Grand Theft Auto Online und der bevorstehenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 wird der erfolgreiche Kandidat sowohl die Weiterentwicklung als auch den Betrieb der Datenplattform leiten, die den größten Spiele-Launch der Geschichte unterstützt, und sicherstellen, dass diese skalierbar ist, um Millionen von Spielern weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.“

Lesetipp: GTA 6 wird nächstes Jahr alles verändern

Eine klare Äußerung, die das Selbstbewusstsein von Rockstar Games untermauert. Es geht nicht um den „vielleicht“ größten Release, sondern er wird genau das sein. Ein Ereignis, welches bisher nie dagewesene Ausmaße annimmt – vermutlich völlig zurecht. Schon die beiden Trailer zu GTA 6 haben in Sachen Aufrufzahlen beeindruckende Rekorde aufgestellt.

Übertrifft das Vice City-Comeback sämtliche Verkaufserwartungen?

Wie riesig das neue Grand Theft Auto wird, lässt sich trotzdem derzeit nur schwer einschätzen. Immerhin wissen wir derzeit weder den geplanten Verkaufspreis, noch ist eine entsprechende Vorbestellungsphase gestartet. Aber ein Blick in die Vergangenheit zeigt das enorme Potenzial dieser Marke.

GTA 5 hat sich zum Release, damals noch auf der PlayStation 3 und Xbox 360, in den ersten 24 Stunden über elf Millionen Mal weltweit verkauft. Innerhalb von nur drei Tagen konnte der Action-Titel einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erwirtschaften. Bis heute ist es damit das sich am schnellsten verkaufte Entertainment-Produkt in der Geschichte.

Ob GTA 6 diese Zahlen übertrumpfen wird? Das bleibt natürlich abzuwarten, aber offenbar geht Rockstar Games davon aus. Die Fans sind ebenso fest davon überzeugt, dass der Release sämtliche Erwartungen sprengen wird. Nur beim Preis für GTA 6 warten alle noch darauf, dass er endlich bald angekündigt wird.

Quelle: rockstargames.com, CNBC, IGN