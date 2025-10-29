GTA 6: Neuer Trailer aufgetaucht – „Mir fehlen die Worte“

Im Dezember 2023 war es endlich so weit – und der erste Trailer zu GTA 6 mischte die Gaming-Welt auf. Mai dieses Jahres schlug der zweite Trailer ein – und jetzt also der dritte Trailer? Leider nicht ganz, denn das, was eine Gesamtlänge von einer Minute und 33 Sekunden hat, ist zwar ein neuer Trailer zu GTA 6, aber nicht so, wie man zunächst denken mag.

Und dennoch: Wortmeldungen aus der Reddit-Community wie „Mir fehlen die Worte. Gut gemacht!“ von StrawberriFrogz oder ein „Großartige Arbeit!“ von EthanZine zeigen, dass hier ein Clip zu GTA 6 veröffentlicht wurde, der durchaus zu begeistern weiß. Einen dritten, offiziellen Trailer aus dem Hause Rockstar, dürft ihr indes keinen erwarten.

Fans feiern neuen Trailer zu GTA 6

Hier ist ganz viel Fan-Liebe hineingeflossen – und eine Priese Bruce Springsteen. „Ich habe meine Interpretation eines Trailers zu GTA 6 erstellt, mich beim Material aus den ersten beiden Trailern bedient“, verkündete Nutzer*in anamorph235 auf Reddit – und was folgt, sind 153 Sekunden vollgepackt mit unseren beiden Protagonist*innen Lucia und Jason, sowie jedweden Eskapaden, welche die Open World rund um den fiktionalen Bundesstaat Leonida hergibt.

Aber seht selbst:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich am Gezeigten nicht sattsehen kann, die bestmögliche Version dieses Fan-Trailers in Augenschein nehmen möchte, sollte sich auf Atoka Bekkairovs YouTube-Kanal umschauen. Dahinter verbirgt sich einmal mehr derselbe Kreative, welcher euch auf der beliebten Videoplattform eine 4K-Version seines Clips anbietet. „Ich empfehle es euch wärmstens“, schreibt er. Immerhin etwas mehr als 350 Mal wurde sein Grand Theft Auto 6 Trailer 3 bisher auf YouTube aufgerufen (Stand: 29. Oktober).

Lesetipp: Release von drittem Trailer zu GTA 6 laut Fans jetzt absehbar

In der Videobeschreibung zum GTA 6-Trailer werdet ihr auch fündig, was die musikalische Untermalung dieser neu zusammenmontierten Bewegtbilder aus der Fan-Werkstatt anbelangt. Auf die Ohren bekommt ihr nämlich das Bruce Springsteen-Lied Murder Incorporated – ein 1995 veröffentlichter Rocksong. Darin wird das Portrait einer in kriminelle Machenschaften verstrickten Figur namens Bobby gezeichnet.

Thematische Parallelen zu Lucia und Jason aus GTA 6 drängen sich da regelrecht auf. Auf Reddit jedenfalls wird dieser Akt bewegter Fan-Liebe mit Lob überschüttet. „Hat sich angefühlt, als hätte es Rockstar selber gemacht„, schrieb zum Beispiel Nutzer*in vraekis. Weniger hingegen mit Jubelrufen würde eine weitere Verschiebung von GTA 6 bedacht werden.

Quellen: Reddit / anamorph235, StrawberriFrogz, EthanZine, vraekis, YouTube / @TheAtoka003