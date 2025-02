GTA 6: Neues Gerücht – Das könnte im Spiel erlaubt werden

Gerüchte um das heiß erwartete GTA 6 gibt es wie Sand am Meer. Aber selbst darin kann sich ab und zu noch die ein oder andere Perle verbergen. Während das meiste Getuschel rund um den vermuteten Mega-Hit den Release, einen nächsten Trailer oder den Preis zum Gegenstand hat, geht es diesmal um eine mögliche Neuerung in Bezug auf die Spielinhalte.

Eigentlich sollte sich nach mittlerweile fünf Teilen plus Spin-Offs ziemlich gut abschätzen lassen, wie das Gameplay des sechsten Ablegers aufgebaut sein wird. Mit einer Änderung könnte dieser sich allerdings vom Rest der Reihe deutlich abheben: Der Einbindung von Inhalten, die Nutzer*innen selbst generieren.

GTA 6-Fans sollen eigene Visionen verwirklichen können

Das Konzept an sich ist nicht gerade neu und vor allem durch Spiele wie Fortnite oder Roblox mittlerweile salonfähig. Spieler*innen können hierbei mit einem zur Verfügung gestellten Baukasten eigene Level erschaffen und mit individuellen Umgebungen, Geschichten und Aufgaben füllen, die teilweise stark vom Grundspiel abweichen. Einem Bericht von Portal Digiday zufolge, strebt nun auch GTA 6 an, diese Möglichkeit zu eröffnen.

Es heißt, Meetings zwischen Rockstar Games und Creator*innen mit Roblox- und Fortnite-Hintergründen sowie spezifischen GTA-Erfahrungen hätten stattgefunden, in denen ein solches Feature im Fokus stand. Als Quelle gibt Digiday drei anonyme Insider an, die ihr Wissen über diese Treffen geteilt haben sollen. Ein Kommentar von Rockstar Games wurde angefragt, bisher ist jedoch keine Antwort eingegangen.

GTA 6: Zieht Rockstar die logische Schlussfolgerung aus der Beliebtheit von RPs?

Nähere Details zu der Funktionalität von Spieler*innen generierter Inhalte in GTA 6 wurden nicht kommuniziert. Schwer vorstellbar ist eine solche Implementierung allerdings nicht, wenn man beispielsweise die für GTA Online entworfenen Server betrachtet. Die Community rund um Grand Theft Auto ist bekannt für große Projekte mit eigens modifizierten Welten, vor allem zum Zwecke von Alltagsrollenspielen innerhalb des GTA-Gerüsts.

Ein Team von Entwickler*innen hinter beliebten Servern hat Rockstar Games sich sogar bereits zu eigen gemacht. Dies könnte darauf hindeuten, dass man durchaus gewillt ist, fremde Kreationen mit ins Spielerlebnis aufzunehmen und die Beliebtheit des gemeinschaftlichen Rollenspiels ausnutzen möchte. Trotz der aufregenden Aussicht auf eine bunte Welt an Inhalten in GTA 6 aus Hand der Fans, ist nicht zu vergessen, wie wackelig die dazu getroffenen Aussagen und Quellen wirklich sind.

Was wir mit ziemlich großer Sicherheit behaupten können: Selbst wenn von Spieler*innen entworfene Level in GTA 6 fehlen, GTA Online und damit auch die RP-Server werden in irgendeiner Form weiter bestehen. Was genau wir aktuell über die Zukunft der Multiplayer-Version von Grand Theft Auto wissen, dazu hat sich Take Two-Chef Strauss Zelnick kürzlich geäußert.

Quelle: Digiday