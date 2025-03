GTA 6: Ankündigung von Rockstar sorgt für Aufregung – „ein guter Schachzug“

Trotz weiterhin fehlendem zweiten Trailer oder anderen Informationen, bleibt GTA 6 in den Nachrichten. Dieses Mal auf unerwartete Art und Weise, denn Rockstar Games hat etwas überraschend ein weiteres Studio gekauft.

Der Name dürfte vielen auf den ersten Blick nicht sofort etwas sagen. Es handelt sich um das in Australien, besser gesagt in Sydney beheimatete Team Video Games Deluxe. Wer jedoch Rockstar Games schon etwas länger und intensiver die Treue hält, dem dürfte das Studio sehr wohlbekannt vorkommen – vor allem deren Chef ist ein bekannter Name.

GTA 6: Mehr Verstärkung für Rockstar Games

Wie Rockstar Games in einer Pressemitteilung bekannt gibt, übernimmt der Konzern vollständig Video Games Deluxe und kündigt zugleich noch eine Namensänderung an. Ab sofort firmiert das australische Unternehmen als Rockstar Australia und ergänzt damit das ohnehin schon üppige und über den Globus verteilte Portfolio des GTA-Entwicklers.

Video Games Deluxe arbeitet übrigens schon länger mit Rockstar Games zusammen. Unter anderem zeichnete sich das Team für die Neuauflage von L.A. Noire sowie des Ablegers L.A. Noire: The VR Case Files verantwortlich. Zuletzt übernahm das Studio die Überarbeitung der GTA Trilogy, nachdem die originale Version bei vielen Fans durchgefallen ist. Auch deshalb wird der Kauf auf Reddit mitunter als „guter Schachzug“ bezeichnet.

Lesetipp: Warum dauert es so lange, GTA 6 zu entwickeln? Publisher Take-Two klärt auf

Doch die Verbindung zwischen Rockstar Games und Video Games Deluxe geht noch weiter zurück. Chef des australischen Studios ist nämlich Brendan McNamara, der zuvor mit Team Bondi für Rockstar Games an L.A. Noire gearbeitet hat. Nur kurze Zeit nach dem Release musste Bondi allerdings schließen, unter anderem aufgrund von Vorwürfen, ein toxisches Arbeitsumfeld erschaffen zu haben.

Woran arbeitet Rockstar Australia?

Ob sich die Bedingungen bei Video Games Deluxe im Vergleich zu Team Bondi gebessert haben, ist unklar. Ebenso in den Sternen steht, woran das zukünftig als Rockstar Australia bekannte Team demnächst arbeitet. Naheliegend wäre natürlich, dass Rockstar Games schlicht noch etwas mehr Hilfe bei der Fertigstellung von GTA 6 benötigt.

Immerhin soll der Open World-Kracher im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S das Licht der Welt erblicken. Einen festen Releasetermin gibt es bislang aber ebenso wenig wie einen zweiten Trailer. Eine kürzliche Äußerung zur PC-Version wurde sogar zurückgezogen.

Alternativ ist es vorstellbar, dass sich Rockstar Australia auf weitere Neuauflagen konzentriert. Schon seit längerem wünschen sich Fans etwa eine Rückkehr von Bully: Die Ehrenrunde oder gar ein Remake von GTA 4. Ob wir das jemals bekommen, wird die Zeit zeigen.

Quelle: businesswire, Reddit / @LionHeartedLXVI