GTA 6: „Notfall-Meetings“ – Wie Rockstar jetzt erneut für Panik sorgt

Publisher und Entwickler Rockstar Games hat die Welt der Videospiele weiterhin fest in seiner Hand. Dies zeigen nicht nur die Abermillionen an Aufrufen, die der zweite Trailer zu GTA 6 nur wenige Tage nach seiner Veröffentlichung vorzuweisen hat.

Auch mehren sich Berichte darüber, welchen heftigen Einfluss die Verschiebung des Releasetermins, der in das Jahr 2026 gerückt ist, auf die gesamte Branche hat. Jüngst wurden diesbezüglich weitere Informationen an die Oberfläche gespült, in denen sogar die Rede von Notfall-Meetings ist, die die Verzögerung des sechsten Grand Theft Autos in den Fokus stellen.

GTA 6: Diese krassen Auswirkungen hat die Verschiebung wirklich

Statt wie ursprünglich vorgesehen in diesem Jahr an den Start zu gehen, müssen wir uns für den Release von GTA 6 jetzt noch bis zum 26. Mai 2026 gedulden. Dies gab Rockstar Games vor einigen Tagen bekannt, ehe man nur kurz darauf den spektakulären zweiten Trailer zum neuen Grand Theft Auto-Teil raushaute. Dem bekannten Bloomberg-Journalisten Jason Schreier zufolge mit ungeahnten Folgen für den Rest der Industrie: Wie mitunter Rock Paper Shotgun berichtet, würden verschiedene Studios jetzt „Notfall-Meetings“ abhalten, um auf die Verschiebung zu reagieren.

Während einige größere Namen von der Verschiebung profitieren – darunter Marathon, Ghost of Yotei, The Outer Worlds 2 oder Ninja Gaiden 4 – hat sie wieder andere Titel in Schwierigkeiten gebracht. Denn so manches Entwicklungsstudio hat die Veröffentlichung seiner Spiele bereits in weiser Voraussicht in das Folgejahr datiert – nur um nun wieder vor dem Dilemma zu stehen, im selben Zeitraum wie Rockstar releasen zu müssen.

Auch spannend: GTA 6: Neue Einschätzung von Technik-Experten – sie könnte euch schockieren

So heißt es beispielsweise seitens Schreier: „Ein Entwickler, der an einem großen Multiplayer-Spiel arbeitet, erzählte mir, dass er den Veröffentlichungstermin von Herbst 2025 auf Frühjahr 2026 verschoben hat. Das lag vor allem daran, dass das Spiel mehr Zeit brauchte, aber auch daran, dass man weit weg von GTA 6 sein wollte. Jetzt sind sie in einer Zwickmühle gefangen. Eine zweite Verzögerung des Spiels wäre ein teures Unterfangen und würde den Einsatz für die Veröffentlichung noch weiter erhöhen.“

Andere Entwickler, die später im Jahr 2026 mit dem Release ihrer Games planen, würden dabei sogar hoffen, dass Rockstar sich nicht noch einmal verkalkuliert hat und GTA 6 tatsächlich im nächsten Mai erscheint. Andernorts hieße es allerdings sogar, man würde sich eine weitere Verschiebung wünschen, um eine Entschuldigung für eine eigene Verzögerung in das Jahr 2027 zu haben und somit etwas Zeit schinden zu können. Zuletzt verglich Schreier die gesamte Situation mit einer gigantischen Partie 4D-Schach, in der die gesamte Branche jeden Zug von Rockstar Games haargenau beobachten würde.

Quellen: Jason Schreier für Bloomberg via Rock Paper Shotgun