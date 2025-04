GTA 6: Offizielles Artwork könnte wichtiges Detail verraten – „Ne coole Theorie“

Im GTA 6-Subreddit sorgt derzeit eine neue Theorie für Aufsehen unter den Fans. Sie besagt, dass das bekannte Key-Artwork von GTA 6 nicht nur zwei beliebige Posen von Lucia und Jason zeigt – sondern möglicherweise die allerletzte Szene des Spiels.

Besonders interessant: Die Theorie bringt die Idee ins Spiel, dass Lucia Jason am Ende des Spiels hintergeht – also ihm buchstäblich in den Rücken fällt. Eine Anspielung auf eine mögliche Wendung, die stark an die moralisch komplexen Enden früherer GTA-Titel erinnert.

GTA 6: Gemischte Gefühle der Fans

Die Theorie knüpft an ein beliebtes Motiv aus GTA 5 an, dessen Artwork ebenfalls eine Schlüsselszene aus dem finalen Storyverlauf zeigte. In der neuen Grafik fällt besonders auf: Lucia sitzt auf dem Auto und blickt entschlossen nach vorn, Jason hingegen schaut kampfbereit zur Seite – in Richtung einer Bedrohung.

Eine Fluchtrichtung scheint vorbereitet, die Einschusslöcher an der Fahrerseite deuten auf einen vorangegangenen Kampf hin. Hier seht ihr den originalen Post, für den Nutzer*in RevolutionaryPin2945 eine eigens angefertigte Erklärungsgrafik erstellt hat.

GTA 6-Theorie zum Finale:

Im GTA 6-Subreddit sorgt die Theorie für eine hitzige Diskussion. Nutzer*in Secure-Nail-4098 reagiert beispielsweise mit bissigem Spott: „Das macht das Warten auf ein Spiel heutzutage mit den Kindern.“ Andere Fans tun die Idee als weit hergeholt und spekulativ ab.

ricknutz kommentiert skeptisch: „Die GTA 5-Protagonisten ‚machen etwas‘ auf ihrem Bild, fast wie eine Actionszene. Auf dem GTA 6-Artwork posieren sie nur. Also nein, eher unwahrscheinlich.“

Überzeugte Fans: „Ich kann mir das definitiv vorstellen“

Allerdings gibt es auch zahlreiche Stimmen, die darin eine durchaus plausible Interpretation sehen. BlabbyTax2 schreibt durchaus positiv über die Interpretation des GTA 6-Artworks: „Ich kann mir das definitiv als eine Szene in irgendeiner Endgame-Konfrontation vorstellen, in der Jason und Lucia auf jemanden warten.“

Auch InteractionPerfect88 verteidigt die Theorie: „Die Leute sagen, du bist verrückt, aber ehrlich gesagt, das ist keine schlechte Theorie.“ redditmasterjacob glaubt, dass viele die Theorie nur ablehnen, um Spott zu verbreiten: „Die Leute sind nur dagegen, weil sie sich lustig machen wollen. Die Theorie ist gar nicht so schlecht.“

Wahrheit oder Spekulation?

Letztlich bleibt die Wahrheit – wie so oft bei Fan-Theorien von GTA 6 – unklar. Rockstar Games hat bislang nichts bestätigt, und solange es keinen offiziellen Kontext zur Szene gibt, bleibt alles Spekulation.

Die besonnenste Zusammenfassung liefert wohl Nutzer*in vhyli: „Ich denke ehrlich gesagt, die Szene spielt früh im Spiel – wegen Lucias Fußfessel. Sie kommt wahrscheinlich gerade erst aus dem Gefängnis (laut Trailer), und die Fessel könnte dazu dienen, die Spieler anfangs auf einen bestimmten Teil der Karte zu beschränken – wie die Brücken in GTA 4 oder den Lockdown bei Cyberpunk. Ist aber trotzdem ne coole Theorie, Bro.“

