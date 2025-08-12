GTA 6: Offizielles Statement zum Preis spaltet jetzt Fans – „Ich hoffe, niemand glaubt das ernsthaft“

Kaum ein anderes Thema hat die Welt der Videospiele so fest in seinem Griff wie Rockstars kommender Open World-Blockbuster. Kein Wunder, immerhin gilt GTA 6 als strahlendes Leitbild der gesamten Industrie, auf das Fans wie Branchenvertreter gleichermaßen gespannt blicken.

Einen entscheidenden Punkt stellt dabei die Preisgestaltung dar, die Publisher Take-Two Interactive und der US-amerikanische Spieleentwickler für den nächsten Ableger der extrem populären Grand Theft Auto-Reihe verfolgen. Fans fürchten sich seit Monaten vor hohen Summen, die sich sogar jenseits der magischen 100 US-Dollar-Marke bewegen könnten. Ein hochoffizielles Statement seitens des Take-Two-CEOs sorgt nun erneut für gespaltene Gemüter innerhalb der wartenden Community.

GTA 6: Wie hoch wird der Preis wirklich? Jetzt äußert sich der Take-Two-CEO

Nintendo hat es vorgemacht, andere Publisher ziehen nach: Die Preiserhöhungen schlagen sich in der Gaming-Branche nur so nieder, sodass das vermutet hoch ausfallende Preisschild bei GTA 6 gar nicht mehr so unrealistisch erscheint, immerhin handelt es sich um das wohl heißeste Eisen im Feuer der Spieleschmieden. Ganz zur Sorge der Fans, doch in einem recht frischen Interview mit Variety äußert sich Take-Two-Chef Strauss Zelnick nun erneut zuversichtlich, dass letzten Endes niemand enttäuscht werden wird – unabhängig von der Summe, die man spätestens am 26. Mai 2026 für die Rückkehr nach Vice City aufrufen wird.

So heißt es in dem Gespräch seitens Zelnick, man wäre darauf „höchst fokussiert, sicherzustellen, dass die Erfahrung großartig ist, nicht nur weil das Spiel selbst großartig ist, sondern auch, weil Kunden einen fairen Preis für es bezahlt haben“. Klar, dabei handelt es sich nach wie vor um eine recht vage Aussage, allerdings lässt sie gleichsam darauf schließen, dass man uns für GTA 6 nicht auch noch den letzten Cent aus der Tasche leiern dürfte. Zumindest nicht für das Spiel allein, immerhin hat sich Rockstar ja auch in Zeiten von GTA 5 mit der Ingame-Währung im Online-Modus eine goldene Nase verdient. Außerdem wolle man den Markt möglichst breit halten, was ebenso gegen eine exorbitante Preisgestaltung spricht.

Während einige Fans sich bereits freuen, nicht so tief wie befürchtet in die Tasche langen zu müssen, macht sich an anderer Stelle Skepsis und nichts mehr als Unglaube breit. „Das bestätigt keineswegs, dass sie nicht auf 80 Dollar steigen werden“, so liest sich beispielsweise eine Wortmeldung im Subreddit zu GTA 6. Weitere Nutzende schließen sich an, heißt es hier doch beispielsweise „Ich hoffe, niemand glaubt das ernsthaft, dass das Großzügigkeit ihrerseits ist, sie werden mit den Shark Cards ordentlich Geld verdienen“.

Weitere Kommentare fallen ähnlich aus: „Sie können PR-Geschwätz verbreiten, so viel sie wollen, aber ich werde nichts glauben, was sie über den Preis sagen, bis ich die Vorbestellung offiziell auf PSN sehe“. Noch sind eben jene Vorbestellungen noch nicht möglich, allerdings wurde über Take-Twos offiziellen Geschäftsbericht für das erste Quartal 2026 jüngst bekannt, wie es um den angesetzten Releasetermin von GTA 6 aktuell steht. Bereits zuvor sorgten die Äußerungen von CEO Strauss Zelnick für Skepsis, denn ihnen zufolge sei ein Erfolg des Unternehmens keinesfalls garantiert.

