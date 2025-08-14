GTA 6: Offizielles Update zum Releasetermin bereitet Fans jetzt Sorgen – „Ich glaube es nicht“

Mit jedem einzelnen Tag, den wir wir dem veranschlagten Veröffentlichungstermin von GTA 6 näherkommen, lässt jeder noch so winzige Informationsfetzen, den wir aus offiziellen Quellen zugespielt bekommen, die Fans erzittern. So auch jetzt, denn obwohl es sich eigentlich um frohe Kunde handeln sollte, trauen Rockstars Anhängerinnen und Anhänger dem Braten nicht.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht – wer hätte es auch gedacht – erneut der zumindest von Seiten der Verantwortlichen angepeilte Release im kommenden Jahr. Dieser ist bislang noch auf den 26. Mai datiert, allerdings quellen immer neue Spekulationen und Gerüchte auf, dass es sich dabei um nicht viel mehr als heiße Luft handelt – ganz zum Frust der wartenden Community.

GTA 6: Release wohl weiter auf Kurs – doch die Fans bleiben skeptisch

Aktueller Anlass aufkeimender Ärgernis ist der jüngst von Publisher Take-Two Interactive abgehaltene Geschäftsbericht für das erste Quartal des kommenden Jahres 2026. Wie üblich werden hier Business-Updates gegenüber den Investoren herausgegeben, die sich – ebenso wie die sich seit Jahren geduldenden Spielerinnen und Spieler – nach frischen Informationen zu GTA 6 nur so die Finger lecken. Und tatsächlich, die gab es dann auch – nur eben unspektakulär, erwartungsgemäß nüchtern und, auf dem Papier, in keinem Fall besorgniserregend.

Eigentlich genau das, was sich potenzielle Kundinnen und Kunden eben wünschen, nachdem GTA 6 bereits vor einigen Monaten verschoben und von seinem ursprünglichen Release im Herbst des Jahres abgezogen wurde, oder etwas nicht? Dem Publisher zufolge soll der kommende Grand Theft Auto-Titel sich jedenfalls weiterhin auf Kurs befinden, so halte man eben auch am Releasetermin im kommenden Mai fest. Genügend Zeit für Rockstar, den heißersehnten Open World-Blockbuster auf Hochglanz zu polieren, sollte nichts mehr dazwischenkommen.

Auf Twitter werden die erfreulichen Neuigkeiten noch einmal von @GTAVI_Countdown zusammengefasst – zahllose Kommentare inklusive:

Doch die sich nur so nach dem nächsten Serienableger dürstende Fan-Gemeinschaft schenkt den Worten Take-Twos nur zögerlich ihr Vertrauen – immerhin wurde sie bereits einmal bitterlich enttäuscht und der Schock der vorangegangenen Verschiebung liegt noch immer unverdaut schwer im Magen. All das hätte man schon mal gehört, was mitunter auch auf Reddit zu Wortmeldungen wie „Take-Two hat keine Ahnung, obwohl sie vor der Verschiebung des Spiels durch Rockstar gesagt haben, dass das Spiel diesen Herbst erscheinen wird“ führt.

Weitere schließen sich dem an, heißt es hier doch beispielsweise „Ehrlich gesagt würde ich erst dann glauben, dass der 26. Mai feststeht, wenn es bei der Bilanzpressekonferenz am 26. Februar bestätigt wird“. Unter dem Twitter-Beitrag wird währenddessen genauso gescherzt, liest man hier Sprüche wie „September 2026 incoming“, allerdings weist man ebenso ernsthaft darauf hin, dass sich „Dinge schnell ändern können“.

Wieder andere Nutzerinnen und Nutzer bleiben besonders realistisch: „Wir werden sehen. Bis es näher an den Mai rückt, glaube ich es nicht“, schreibt beispielsweise eine*r von ihnen. Letzten Endes bleibt es also durchaus spannend, ob Rockstar sein Versprechen einhält und das neue Grand Theft Auto wirklich im Mai 2026 in unsere Hände fallen lässt. Laut jüngsten Leaks ist eine zweite Verschiebung für GTA 6 sogar bereits in Gesprächen, was die Hoffnung zumindest geringfügig schmälern dürfte.

