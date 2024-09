GTA 6: Die fast wirklich echten Schauplätze aus dem legendären Trailer – hier findet ihr sie

Ist das ein Kunstwerk, oder kann dieses Werk keine Kunst? Diese etwas gespreizt formulierte Frage können sich Kunsthistoriker*innen stellen, unsereins erfreut sich an der Kreativleinwand, welcher der zum Zeitpunkt diese Meldung nahezu 210 Millionen Mal aufgerufene Trailer zum kommenden Open-World-Epos GTA 6 für manchen gestalterisch talentierten Fan darstellt.

Diesmal hat ein französischsprachiger YouTuber keine geografischen Distanzen gescheut und sich im realen Miami umgesehen, auf der Suche nach den echten Pendants zu den virtuellen Schauplätzen aus der fiktionalen Metropole Vice City, angesiedelt im erfundenen Bundesstaat Leonida, dorthin, wo der urbane Wahnsinn aus dem GTA-6-Trailer bildgewaltig aufschlägt. Anders gesagt: GTA 6 mal in echt.

Die Sache mit dem echten GTA 6 …

Dass einige talentierte Fans die Wartezeit bis zum Herbst nächsten Jahres, wenn Grand Theft Auto 6 endlich erscheinen soll, dazu nutzen, sich kreativ zu entfalten, dürfte Leser*innen von 4P wohlbekannt sein. Da wäre der Trailer in einem „alternativen Universum“, worin das höllische Dreiergespann Franklin, Michael und Trevor aus GTA 5 den Platz unserer Held*innen Lucia und Jason einnehmen. Oder anderes Bewegtbild-Material, in dem das grafisch gigantische GTA 6 plötzlich mithilfe der ältlichen Renderware-Engine (May Payne 2, Rayman 2) in GTA: Vice City aus dem Jahre 2002 nachgebaut wird. Sprich: Wenn eine Personengruppe Wille zur Gestaltung beweist, dann Anhänger*innen von GTA 6.

Bereits vor einigen Monaten ist der französischsprachige YouTuber Cyril nach Miami aufgebrochen, um in der Realität zu suchen, wovon jeder Fan von GTA 6 nachts träumt: die Schauplätze aus GTA 6 – und zwar in echt. In einem nicht mal 40-sekündigen Zusammenschnitt seines Ausflugs unter Floridas Sonne, gibt’s dann ein Widersehen: Mit Sandstrand und Hochhäusern dahinter, mit urbaner Street Art – und mit Karren, bei dem selbst einem Xzibit von Pimp my Ride der Auspuff brennt. Diesmal nur nicht im virtuellen Raum, sondern im realen Sonnenstaat.

Wer sich jenseits des kurzen Splitscreen-Videos darüber informieren (und unterhalten lassen) möchte, wie sich Cyrils Ausflug nach Miami, auf der Schnitzeljagd nach den ikonischen Momentaufnahmen aus dem GTA-6-Trailer gestaltet hat, sei sein fast 18-minütiges YouTube-Video ans Herz gelegt. Aber Achtung: Video und Gastgeber sind französischsprachig.

… und wie die Community von Grand Theft Auto 6 die Entdeckungen goutiert

Die Community auf Reddit jedenfalls zeigte sich beeindruckt von der verblüffenden Ähnlichkeit zwischen Spielszenen und Aufnahmen an tatsächlichen Schauplätzen – ein*e Reddit-Nutzer*in äußerte sich sogar augenzwinkernd aber dankbar darüber, dass Cyril unter seinem Splitscreen schriftlich vermerkt hat, „was in Echt und was im Trailer ist“. Und tatsächlich: Wer die Unterschiede zwischen Spielegrafik und Echtweltaufnahmen ausmachen will, braucht scharfe Äuglein.

Apropos Open-World-Hoffnungsträger aus dem Hause Rockstar: Mit Andrew Levitt und seinem YouTube-Kanal ist vor einigen Monaten ein weiterer GTA-Enthusiast losgezogen, um die einzelnen Szenarien im echten Miami zu entdecken. Der Fan-seitig betriebene Aufwand lässt dann vielleicht vergessen, dass die Preispolitik beim sechsten Grand Theft Auto die Spielebranche nachhaltig umkrempeln könnte.

Quellen: Twitter / @Cyril_mp4, YouTube / @CYRILmp4, Reddit / @EtimmT