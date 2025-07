GTA 6: Realistischer Preis aufgetaucht – so teuer soll der Rockstar-Titel wirklich werden

In etwa zehn Monaten soll es Realität werden und GTA 6 tatsächlich erscheinen – sofern sich keine weitere Verschiebung ergibt natürlich. Aber trotz eines mittlerweile festen Releasetermins gibt es auf eine Frage noch immer keine Antwort: Wie teuer wird der potenzielle Open World-Kracher?

In der Vergangenheit hat es diesbezüglich in der Gerüchteküche schon die eine oder andere Hiobsbotschaft gegeben. Bis zu 100 Euro oder mehr seien fällig, um den Titel zukünftig auf der PS5 oder Xbox Series X|S spielen zu können. Nun gibt es ein neues Preisschild, was durchaus gar nicht so unrealistisch klingt.

GTA 6: Preis und Editionen – darum geht es jetzt

Dass mit GTA 6 eine neue Ära von Videospielpreisen beginnen könnte, davon sind fast alle überzeugt. Auch wenn der Take Two-Chef selbst längst beruhigende Worte von sich gegeben hat, halten sich die Spekulationen wacker, dass es dennoch richtig teuer wird. Solange es keine offizielle Info gibt, wird das wohl auch noch so eine Weile der Fall bleiben.

Die jüngst aufgetauchten Preisdetails eines in der Szene durchaus bekannten, wenn auch nicht immer ins Schwarze treffenden Insiders lassen aber vielleicht auch deshalb aufhorchen. Laut Millie A erscheint GTA 6 am 26. Mai 2026 in drei Editionen. Diese kosten unterschiedlich viel und beinhalten verschiedene Boni.

Seinen oder ihren Informationen zufolge kostet GTA 6 in der Standard Edition 69,99 britische Pfund, was umgerechnet etwa 80 Euro sind. Für eine Deluxe Edition mit Vorabzugang zum Online-Modus sollen 89,99 britische Pfund (circa 104 Euro) fällig werden, während das teuerste Paket mit 109,99 britische Pfund (etwa 127 Euro) zu Buche schlägt. Letzteres enthält dafür aber auch einen noch früheren Eintritt in die Welt von GTA 6 Online – so die Behauptung zumindest.

Marketingrechte bei Sony

Millie A führt im Twitter-Beitrag darüber hinaus aus, dass die Marketingrechte für GTA 6 bei Sony liegen würden. Der Fokus liegt demnach auf der PlayStation 5 und entsprechende Konsolenbundles seien geplant. Woher er oder sie ihre Informationen bezieht, bleibt allerdings wie gehabt ein Geheimnis.

Um das noch einmal klarzustellen: Offiziell sind die Informationen nicht von seitens Rockstar Games oder Take Two bestätigt. Allerdings klingen die genannten Zahlen durchaus realistisch und zudem nicht völlig übertrieben. 80 Euro als Standardpreis für GTA 6 ist sicherlich kein Ding der Unmöglichkeit.

Ob die beiden zuständigen Unternehmen aber tatsächlich eine solche Preis- und Editionsstruktur für das neue GTA umsetzen, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur eines: Für das GTA 6 sind bereits riesige Release-Pläne in Aussicht gestellt.

