GTA 6-Release: „Exakt am selben Tag“ wagt dieser Publisher einen kühnen Schachzug

Der US-amerikanische Publisher Devolver Digital blickt dieser Tage auf eine rund 15-jährige Firmengeschichte zurück. Das in Texas beheimatete Team hat sich auf Indie-Games spezialisiert. Einige der namhaftesten, von Devolver veröffentlichten Titel, dürften der Top-Down-Shooter Hotline Miami (2012) und dessen Fortsetzung Hotline Miami 2: Wrong Number (2015) sein. Jetzt schaltet sich der Publisher in den aktuellen Diskurs zu GTA 6 ein.

„Werden exakt am selben Tag und zur selben Uhrzeit wie GTA 6 ein Spiel veröffentlichen“, verkündete am 26. März der offizielle Twitter-Account @devolverdigital. Eine bewusst provokante Stellungnahme, die inzwischen über 500 Nutzer*innenkommentare und fast 20.000 vergebene Herz-Emojis generieren konnte. Aber was hat Devolver zu dieser spitzen Aussage getrieben?

Alle zittern vor GTA 6 – aber Devolver Digital hält dagegen?

Dass mit GTA 6 von Developer Rockstar und Publisher Take-Two im Herbst dieses Jahres eine der größten Veröffentlichungen der bisherigen Gaming-Geschichte bevorsteht, darauf können sich vermutlich alle einigen. Alleine der Vorgänger GTA 5 hat sich bisher 205 Millionen Mal verkauft – landet damit laut Statista auf dem zweiten Platz der meistverkauften Videospiele, gleich hinter Minecraft mit 300 Millionen verkauften Einheiten.

Wenig verwunderlich ist daher eine jüngst vom Branchenmagazin The Game Business zu GTA 6 getroffene Aussage, laut der mindestens „Drei große Videospiel-Publisher“ bereit seien, ihre kommenden Spiele zu verschieben – sozusagen, um der „Explosionszone“ eines GTA 6 auszuweichen, wie wieder The Game Business jüngst einen Studioboss zitiert hat. Vor diesem Hintergrund wird greifbar, wieso das Twitter-Posting von Devolver Digital solche euphorischen Nutzer*innenkommentare wie „Lass sie wissen, dass ihr keine Angst habt“, oder „Kühner Schritt“ hervorruft.

Die hinter dem Twitter-Account @SynthPotato steckende, im Gaming-Kosmos nicht unbekannte, Person, liefert eine interessante Perspektive auf das Ganze: „Geschäftlich betrachtet, ergibt das Sinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Üblicherweise heißt es: ein Spiel gegen vier andere. Aber wenn du zusammen mit GTA 6 veröffentlichst, wird daraus eins gegen eins“, schreibt Synth Potato. Was dennoch klar sein dürfte: Wer dem Triple-A-Blockbuster GTA 6 entgegenfiebert, wird nicht am Tag der Veröffentlichung auf ein nischiges Indie-Game von Devolver zurückgreifen.

Was steckt hinter der Release-Strategie von Revolver Digital?

Denkbar, dass die Texaner*innen mit ihrer Herangehensweise am GTA-Stichtag ein Nischenpublikum ansprechen, das ein Grand Theft Auto 6 kaltlässt. Übrigens: Welchen Titel genau Devolver parallel zum Rockstar-Release veröffentlichen möchte, ist leider nicht bekannt. Denkbar wären anstehende Spiele wie der VR-Gladiatorensimulator Gorn 2, oder das Abenteuerspiel Baby Steps. Nicht mit Baby-, eher Monsterschritten, stapft der Release der Nintendo Switch 2 heran.

