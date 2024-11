Release von GTA 6: Fans dürfen beruhigt aufatmen – „Streben nach Perfektion“

Es ist die eine Frage, die so manchen Fan fast schon tagtäglich beschäftigt: Wann erscheint GTA 6? Klar, offiziell gibt es einen groben Zeitraum, aber zuletzt mehrten sich Spekulationen, dass Rockstar Games diesen gar nicht einhalten kann. Sieht Publisher Take-Two aber anders.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts wurde erneut Geschäftsführer Strauss Zelnick nach einer möglichen Verschiebung gefragt. Der 67-Jährige beschwichtigte aber: Nein, der Plan für GTA 6 hat sich nicht geändert, auch wenn die Vergangenheit das einem anders lehren mag.

GTA 6: Release für 2025 fest im Visier

Einen neuen Trailer, neues Bildmaterial oder auch nur eine klitzekleine Gameplay-Info wollte Take-Two während der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen nicht herausrücken. Dafür aber nahm man sich abermals die GTA 6-Releasegerüchte zur Brust beziehungsweise besser gesagt Strauss Zelnick wurde von CNBC in einem Interview darauf angesprochen.

Natürlich, einen festen Termin konnte oder wollte der Chef der Rockstar-Mutterfirma nicht verraten. Dennoch bekräftigte er abermals, dass GTA 6 im Herbst 2025 erscheint – daran habe sich nichts geändert. Er sei zuversichtlich, dass man diesen Plan einhalten kann.

Er ist sich allerdings im Klaren, dass einige frühere Spiele von Take-Two und Rockstar zuvor festgelegte Termine nicht einhalten konnten, aber dieses Mal sei das anders.

„Erlebnis schaffen, was niemand zuvor gesehen hat“

Das liegt laut Zelnick auch daran, dass die lange Entwicklungszeit bei GTA 6 sich nicht darum drehen würde, etwaige Bugs und andere Fehler auszubessern. Stattdessen steht mehr die Verbesserung der Spielerfahrung im Vordergrund, da das Team „ein Erlebnis schaffen möchte, was niemand zuvor gesehen hat“.

Was damit genau gemeint ist? Wissen wir nicht. Zelnick betont aber, dass es Rockstar Games vor allem um Perfektion geht. „Und Perfektion ist in der Tat schwer zu messen, sie ist wirklich eher subjektiv als objektiv“, so der Geschäftsführer von Take-Two abschließend.

Unter dem Strich lässt sich festhalten: GTA 6 verschiebt sich nicht, zumindest bislang ist das der Fall und es soll ein wahrlich großes Spiel werden. Gleichzeitig könnte der Preis für das neue GTA die Industrie für immer verändern.

