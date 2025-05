GTA 6-Release: Neue Take-Two-Ankündigung lässt Fans auf baldige Neuigkeiten hoffen – „Macht mich zuversichtlich“

Der April endet und es gibt weiterhin keine offiziellen Neuigkeiten zu GTA 6, obwohl der Release des Rockstar-Spiels eigentlich noch in diesem Jahr stattfinden soll. Jetzt könnte aber schon sehr bald etwas passieren – aufgrund eines ganz anderen Spiels.

Denn Take-Two und Gearbox haben kürzlich den Release von Borderlands 4 überraschend vorgezogen. Der Loot-Shooter erscheint nun schon am 12. September und damit gut anderthalb Wochen früher. Fans spekulieren jetzt, dass diese ungewöhnliche Verschiebung ein Hinweis für den Veröffentlichungstermin von GTA 6 sein könnte.

GTA 6 und Borderlands 4 sollen sich nicht in die Quere kommen

Woher stammt die Spekulation? In erster Linie, weil sich Borderlands 4 und GTA 6 dasselbe Mutterunternehmen teilen. Sowohl Gearbox als auch Rockstar Games gehören zu Take-Two und der Publisher hat in der Vergangenheit schon klargestellt, dass beide Schwergewichte nicht nah beieinander veröffentlicht werden sollen.

Der vorgezogene Release von Borderlands 4 könnte deshalb erfolgt sein, so die Überlegungen, weil Take-Two und Rockstar Games sich mittlerweile auf einen Termin für GTA 6 geeinigt haben. Damit beide Spiele nicht miteinander kollidieren, erscheint der Loot-Shooter früher, während das potenzielle Open World-Highlight wohl den Oktober oder den November für sich komplett pachtet.

Natürlich ist all das nur reine Spekulation. Offiziell heißt es von Gearbox-Chef Randy Pitchford, dass die Borderlands-Entscheidung „0 Prozent mit dem tatsächlichen oder theoretischen Releasetermin eines anderen Produktion“ zu tun habe. Stattdessen würde die Entwicklung des Shooters schlicht reibungsloser verlaufen, als das Team zuvor angenommen hat.

Fans schöpfen trotzdem neue Hoffnung

Die in der Regel ohnehin sehr wild spekulierende Fanbase rund um GTA 6 lässt das aber trotzdem nicht spurlos an sich vorbeiziehen. Nicht wenige ziehen aus der Verschiebung von Borderlands 4 neue Hoffnung, dass die Marketingphase von GTA 6 bald beginnt.

„Dies macht mich zuversichtlicher, dass es [GTA 6] doch noch dieses Jahr erscheint“, schreibt etwa der oder die Reddit-Nutzer*in Neither_Principle_34. KuntaWuKnicks überlegt derweil, da Borderlands 4 am 12. September und Ghost of Yōtei am 2. Oktober erscheint, dass November für das neue Rockstar-Spiel gut aussieht. Jemand anders wirft derweil ein, dass vielleicht sogar die letzte Oktober-Woche als Veröffentlichungszeitraum dienen könnte.

Display content from Reddit

Klar ist: Sollte GTA 6 tatsächlich, wie es zuletzt regelmäßig in Aussicht gestellt wurde, noch im Herbst 2025 erscheinen, dann sind neue Informationen in nächster Zeit zu erwarten. Ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter schlägt hingegen vor, dass Rockstar und Take-Two auf weitere Trailer einfach verzichten sollten.

Quelle: Reddit / @Neither_Principle_34, @KuntaWuKnicks, Twitter / @DuvalMagic, @GearboxOfficial