GTA 6-Release: So steht es wirklich um eine Verschiebung, verrät Ex-Entwickler

Erscheint GTA 6 wirklich im Herbst 2025 oder verschiebt sich der Release des heiß erwarteten Rockstar-Spiels? Diese Frage beschäftigt Spieler*innen seit einiger Zeit, insbesondere nachdem zuletzt mehrere Berichte aufgetaucht sind, die gegensätzliche Infos in Erfahrung gebracht haben wollen.

Offiziell halten Rockstar Games und 2K Games daran fest, GTA 6 im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Laut einem ehemaligen Entwickler des weltbekannten Studios sind aber all diese Aussagen ohnehin sinnlos, da selbst intern noch keine wirkliche Entscheidung getroffen werden kann.

GTA 6-Release: Nicht einmal Rockstar kann das abschätzen

Bei dem Entwickler handelt es sich um Obbe Vermeij, der bis 2009 insgesamt vierzehn Jahre lang bei Rockstar North angestellt war. Sein Name findet sich unter anderem in den Credits von GTA 3, GTA 4 und einigen anderen Ablegern, die in dieser Zeit entstanden sind. Er hat also dementsprechend Erfahrung, auch wenn er schon seit einiger Zeit nicht mehr im Unternehmen tätigt ist.

In einem Tweet hat er sich nun in die Debatte rund um den Release von GTA 6 eingeschaltet und zieht dabei einen interessanten Vergleich. Seinen Aussagen zufolge habe man damals die Entscheidung, GTA 4 deutlich zu verschieben, erst vier Monate vor dem ehemals geplanten Veröffentlichungstermin getroffen.

Eigentlich sollte der erste HD-Ableger der Reihe im Oktober 2007 erscheinen, daraus wurde dann aber schlussendlich April 2008. Vermeij glaubt deshalb, dass Rockstar Games derzeit noch gar nicht wissen kann, ob man GTA 6 verschieben muss oder nicht. Echte Insider-Infos habe er allerdings nicht.

Frühestens Mitte 2025 wissen wir mehr

Vermeij führt weiter aus, dass, basierend auf seinen Erfahrungen, Rockstar Games erst im Mai 2025 abschätzen könne, ob man GTA 6 im Herbst veröffentlichen kann oder nicht. Davor sei es nur schwierig, eine Prognose abzugeben.

Gemäß dem früheren Rockstar-Angestellten sei das aber kein großes Problem, denn GTA 6 würde sich laut ihm über zehn Jahre lang verkaufen und hätte keine ernsthafte Konkurrenz. Aus diesem Grund wird das Unternehmen auch alles daran setzen, das Spiel erst zu veröffentlichen, wenn sie damit zu einhundert Prozent zufrieden sind.

Ob Vermeij mit seinen Aussagen recht hat, bleibt noch abzuwarten. Zuletzt hieß es immerhin von Seiten Jason Schreiers, dass eine Verschiebung von GTA 6 derzeit intern kein wirkliches Thema sei. An anderer Stelle wird spekuliert, dass das Rockstar-Spiel wohl keine 60 FPS auf der PS5 Pro schaffen wird.

Quelle: Twitter / @ObbeVermeij