GTA 6: Release von drittem Trailer laut Fans jetzt absehbar – Wegen diesem Hinweis

Rockstar, was machst du nur mit deinen Fans? Die armen müssen wie schon in so vielen Zeiten zuvor wie Fische auf dem Trockenen ausharren, wenn es um offizielles Material zu GTA 6 geht. Aber zumindest ein dritter Trailer dürfte doch inzwischen mal drin sein, oder?

Wie immer zeigt sich die Community hoffnungsvoll, was bleibt ihr auch anderes übrig? Aber diese Hoffnung knüpft sich nicht nur an guten Glauben allein, sondern häufig auch an vermutete Hinweise und mögliche Strategien, aus denen sich Theorien zur nächsten Fütterung durch Rockstar ableiten lassen. Aktuell haben sie wieder einen frischen Hoffnungsschimmer aufgegabelt.

Die Diskussion um einen Veröffentlichungstermin eines weiteren Trailers zu GTA 6, der hoffentlich die ersten Gameplay-Szenen enthält, entfacht im Internet nicht gerade selten. Ein neuer Thread zu dem Thema hat sich beispielsweise auf Reddit erst vor wenigen Tagen aufgetan. Er trägt den aufschlussreichen Titel: „Ich glaube das nächste GTA Online Update (das Mansion-Update) wird der Schlüssel zur Zukunft von GTA 6 sein“.

Hier der besprochene Post:

Im Beitrag selbst erklärt der betreffende Nutzer oder die betreffende Nutzerin, dass kurz nach dem ersten Ankündigungsvideo neue Inhalte in Form des Chop Shop-Updates in GTA Online geflossen sind und dieser zeitliche Zusammenhang die Spielerzahlen im Multiplayer-Ableger in die Höhe getrieben hat. Damit seien auch die Mikrotransaktionen und Verkäufe von Shark Cards angestiegen. Ein cleverer Schritt also von Rockstar, den Hype um den bevorstehenden Nachfolger zu nutzen, um den noch aktuellsten Ableger zu boosten.

Nun soll laut Leaks im Winter das genannte Mansion-Update erfolgen, bei dem wahrscheinlich Villen mit besonderer Einrichtung als neue Behausung und Party-Location dienen sollen. Es könnte das vielleicht letzte große Update für GTA Online sein, bevor sich der Fokus, zumindest vorübergehend, auf GTA 6 verschiebt. Der Urheber oder die Urheberin des Reddit-Posts fragt sich deshalb, ob Rockstar diese Gelegenheit nutzt, um Trailer 3 strategisch zu platzieren und ein letztes Mal ordentlich Kohle aus dem Spiel zu schlagen.

In den Kommentaren findet sich, neben Fragen zu dem Mansion-Update, mehrfach Zuspruch für diesen Gedanken wieder, der mit Worten wie: „Ich denke, das ergibt Sinn, ich würde mich über einen GTA 6 Trailer Mitte bis Ende November und ein Online-Update im Dezember nicht wundern“. Auch Erwartungen von potenziellen Vorbestellungen werden in diesem Zusammenhang geäußert. Hier stellt sich natürlich noch die Frage, ob es diese überhaupt geben wird und wenn ja, wie hoch die Kosten ausfallen.

Der Preis ist sowieso ein mit Sorge betrachteter Aspekt, hat doch letztens erst wieder jemand die Rechtfertigung für eine besonders große Summe für GTA 6 geliefert.

