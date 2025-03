GTA 6: Releasedatum könnte Gaming-Industrie überraschend beeinflussen – „Was macht ihr dann?“

Rockstar arbeitet weiter an Grand Theft Auto 6 (GTA 6), das als eines der größten Spiele-Releases des Jahres 2025 gilt.

Obwohl der Titel für den kommenden Herbst angekündigt wurde, gibt es bislang allerdings kein konkretes Veröffentlichungsdatum – was nicht nur für Fans zermürbend ist. Diese Unsicherheit könnte laut Ben Porter, Direktor der Beratungsabteilung des Spieleindustrie-Informationsunternehmens Newzoo, nämlich für einige Entwicklerstudios problematisch werden.

GTA 6-Release: Diese Unsicherheiten bestehen

In einem Interview mit PC Gamer erklärte Porter, dass sich der ungewisse Veröffentlichungstermin für viele Akteure auf dem Gamingmarkt zu einer spürbaren Herausforderung entwickeln könnte. „Wenn ihr ein Entwicklerstudio seid, das auf GTA 6 wartet und der Release dann um drei, vier, fünf oder sechs Monate verschoben wird – was macht ihr dann?“, sagte Porter.

„Ihr müsst entweder bereit sein, in dieses große schwarze Loch hinein zu veröffentlichen, das sich dadurch auftut, oder ihr müsst eure Entwicklungszeit entsprechend verlängern. Ich bin mir sicher, dass manche Studios daran scheitern werden„, erklärte er weiter.

Dennoch sei der Einfluss von GTA 6 auf die Branche nicht nur negativ. Der Experte teile die Einschätzung von Ubisoft, dass der Titel den Markt insgesamt beleben könnte. Dennoch warnte er davor, den Release von GTA 6 als durchweg positiv zu betrachten.

„Jeder, mit dem wir sprechen, versucht diesem riesigen Eisberg auszuweichen, der GTA 6 heißt“, sagte Porter weiter. „Alle versuchen, ihre Spiele vor- oder zurückzuziehen – ihre Strategie ist es, aus dem Weg zu gehen. Wenn das alle tun, wie soll das dann den Spielemarkt beleben?„

Auch Greg Rice, leitender Kurator für Day of the Devs und angestellt bei PlayStation, äußerte sich laut IGN besorgt. Seiner Meinung nach könnte GTA 6 „den gesamten Raum in der Branche aufsaugen„, auch wenn dies möglicherweise nicht die ganze Wahrheit sei. Viele Publisher zögern derzeit mit der Festlegung von Veröffentlichungsterminen für ihre eigenen Titel, bis Rockstar den konkreten Starttermin von GTA 6 bekannt gibt.

Millionenfache Verkäufe prognostiziert

Rockstar selbst hat bisher lediglich angekündigt, dass GTA 6 im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Strauss Zelnick, CEO von Rockstar-Mutterkonzern Take-Two, schloss eine mögliche Verzögerung nicht aus. In den letzten zehn Jahren wurde jeder große Rockstar-Titel verschoben, sodass eine Terminänderung keine Überraschung wäre.

Trotz dieser Unsicherheiten gilt der Blockbuster als potenzieller Verkaufsschlager. Prognosen gehen von 40 Millionen verkauften Exemplaren im ersten Jahr aus. Die PC-Version von GTA 6 soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen und könnte für eine zweite Verkaufswelle sorgen.

Quellen: PC Gamer, IGN

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.