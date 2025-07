GTA 6: Riesige Pläne für den Release bestätigt – „Das ist der Punkt, an dem die Magie beginnt“

Mit zügigen Schritten nähern wir uns dem offiziellen Verkaufsstart von Rockstar Games heißersehntem Open World-Blockbuster und schon vorab reißen die Spekulationen rund um den Release nicht ab. Doch nun gibt es sogar ganz offizielle Informationen dazu, wie der Launch von GTA 6 laufen soll.

Eben jenen zufolge hat der US-amerikanische Publisher und Spieleentwickler nämlich riesige Pläne für die Veröffentlichung, die uns am 26. Mai des kommenden Jahres endlich bevorstehen soll. Kein Wunder, immerhin warten Fans aus aller Welt seit mehr als einem Jahrzehnt auf den Launch, der so oder so geschichtsträchtig werden dürfte.

GTA 6: Jetzt bestätigt – Das sind Rockstars Launch-Pläne

Nach einer Verschiebung ins nächste Jahr und zwei Trailern ist es wieder relativ still um GTA 6 geworden – zumindest, wenn man auf Informationen aus der offiziellen Ecke hofft. Bis jetzt, denn wie mitunter Dexerto berichtet, wagt Rockstar einen mächtigen Marketing-Push in Zusammenarbeit mit der wohl populärsten Plattform, wenn es um Online-Streaming geht. Dies ruft keinen Geringeren als den Chief Monetisation Officer bei Twitch, Mike Minton, auf den Plan, der erklärt, man würde Rockstar Games „von Anfang an“ beim „vermutlich größten Game unseres Lebens“ unterstützen.

„Fast alle Spielehersteller und -entwickler weltweit nutzen Twitch, um ihre Spiele zu vermarkten. In vielen Fällen haben sie auch gelernt, ihre Spiele auf Twitch zu entwickeln“, stellt Minton zunächst einmal klar. Ganz konkret soll sich die Zusammenarbeit mit Twitch auf die Singleplayer-Kampagne von GTA 6 konzentrieren und nicht auf die noch nicht vorgestellte neue Version von GTA Online. Dennoch heißt es weiter: „Wahrscheinlich wird es zu einem späteren Zeitpunkt einen Zyklus rund um den Online-Multiplayer geben, der ein noch wichtigerer Teil des Lebenszyklus dieses Spiels auf Twitch sein wird“ – „Dort beginnt die Magie.“, ergänzt im weiteren Verlauf.

Darüber hinaus deutete Minton an, dass Twitch nach der Veröffentlichung von GTA 6 möglicherweise einen Schwerpunkt auf Spielende legen wird, die sich am liebsten in der Online-Welt mit ihren Rollenspielaspekten tummeln. „Die Creator haben Geschichten vorangetrieben und Rollen übernommen. Das wurde extrem beliebt und hat GTA wiederbelebt“, erklärt er. Und: „Das ist ein wirklich großartiges Beispiel für die Magie der Twitch-Communities, die sich um eine Geschichte und die Interaktion mit dem Publikum bilden.“, führt er weiter aus.

Etwas Konkreteres könne Minton derweil nicht offenbaren, allerdings würden „definitiv aktive Diskussionen“ darüber geführt werden, wie man Grand Theft Autos kommenden Ableger zu einem dauerhaften Erfolg verhelfen könne, wie er abschließend festhält. Derweil wurde schon jetzt im PlayStation Store ein entscheidendes Detail zu GTA 6 entdeckt, um welches sich die jüngsten Beiträge seitens der Community drehen.

