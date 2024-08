GTA 6: Rockstar-Experte sagt „Zeit für eine Revolution“ voraus – absolute Neuheit

Fragt ihr den Max Mustermann unter den Gamer*innen, welche kommende Veröffentlichung aktuell die meisten Begehrlichkeiten auslöst, lautet die Antwort mit astronomischer Wahrscheinlichkeit: GTA 6. Ebenfalls Fragen, aber nicht an gedachte Spieler*innen, sondern an einen wahrhaftigen Mann namens Obbe Vermeij, hat jüngst ein YouTuber gestellt.

Vermeij als Branchenurgestein zu bezeichnen, wäre nicht übertrieben. Der Mann hat fast 14 Jahre bei Rockstar als Technischer Leiter gearbeitet – und zwar an solchen namhaften Titeln wie GTA 3, Vice City, San Andreas, oder GTA 4. Wenn einer also noch etwas Neues und Fundiertes zum GTA-6-Trailer beitragen kann, dann Herr Vermeij. Und tatsächlich: Was er sagt, liefert neues Gedankenfutter.

Was sagt der GTA-Veteran zu Grand Theft Auto 6?

Eines vorab: Obbe Vermeij ist nicht an der Entwicklung von GTA 6 beteiligt. Seine Einblicke kommen also nicht aus dem Inneren der Gaming-Produktion, vielmehr haben wir es mit geschulten Einsichten zu tun. Auf die Frage hin, was Vermeji zu GTA 6 denkt, winkt der Branchenexperte erstmal ab – bei der Entwicklung sei er, wie gesagt, nicht beteiligt. Der YouTuber hakt nach, bittet den Mann um seine Gedanken zum Trailer – und Vermeij antwortet in Minute 32:17 des Videos:

„Die Spielszene, die mich am meisten umgehauen hat, ist die am Strand. Jede*r Charakter scheint dort etwas anderes zu machen. Jeder Charakter hat seine eigenen Animationen. Meiner Meinung nach sieht das wirklich fantastisch aus. Ich denke aber nicht, dass sich GTA 6 gegenüber GTA 5 allzu groß unterscheiden wird. Deshalb werden die Leute vielleicht ein wenig enttäuscht sein – und trotzdem wird es das beste, verfügbare Spiel sein.“ Obbe Vermeij (ehemaliger Technischner Leiter bei Rockstar)

So weit also zur Wirkung der Bewegtbilder auf das Rockstar-Urgestein. Was er wenige Minuten später, genauer ab 32:54 mutmaßt, ist aber nochmal interessanter. Er sagt: „Es gibt einige Gerüchte zu neuer Technik, genauer zu Animation und Künstlicher Intelligenz. Ich denke, die Zeit für eine Revolution ist wirklich reif dafür, dass Animationen womöglich nicht mehr handgemacht werden, stattdessen unterstützt von KI. Wenn jemand diesen Schritt wagt, dann vermutlich Rockstar.“

Arbeitslose Animation Artists bei Rockstar – oder doch willkommener KI-Support?

Sollte diese informierte Vermutung zutreffend sein, wäre das einerseits ein naheliegender Schritt: Für eine offene Welt wie die von GTA 6 wird eine Vielzahl von Animationen benötigt. Und sofern solche Bewegungsläufe gestützt von Künstlicher Intelligenz effizienter erstellt werden können, greifen Entwickler*innen natürlich auf die neuen, technischen Möglichkeiten zurück. Sehr wahrscheinlich ist nach unserer Einschätzung, dass Rockstar nicht gänzlich auf durch Menschenhand und via Motion Capturing erstellte Animationen verzichtet.

Gerade bei Bewegungsabläufen, die prominent auf dem Bildschirm präsentiert werden, dürfte viel Sorgfalt und Handarbeit hineinfließen. Was aber Animationen im Hintergrund oder bei eher nebensächlichen NPCs angeht, könnten KI-gestützte Methoden dafür sorgen, dort Masse zu schaffen, wo es nicht (unbedingt) um Klasse geht. Übrigens: Die Spielszene mit den vielen Nichtspielercharakteren am Strand, von denen Obbe Vermeij im Interview gesprochen hat, seht ihr im unfassbar oft geklickten GTA-6-Trailer bei Sekunde 22.

