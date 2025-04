GTA 6: Schlechte Nachrichten für Fans – wegen Nintendo

Nach monatelangen Spekulationen ist es nun offiziell: Nintendo hat die Nintendo Switch 2 angekündigt. Die neue Konsole erscheint am 5. Juni und wird 469,99 Euro kosten. Ein Detail könnte allerdings auch für die GTA 6-Community von Belang sein.

Der japanische Konzern präsentierte nämlich nicht nur technische Neuerungen wie ein größeres Display und eine verbesserte Videoausgabe im Dock-Modus. Auch die Preise der künftigen Spielegenerationen wurden angekündigt – und diese schüren jetzt womöglich einige Ängste.

GTA 6: Höhere Preise für Standard-Editionen?

Der Launch-Titel Mario Kart World wird laut IGN mit einem Verkaufspreis von 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) angeboten – und ist damit teurer als jedes Standard-Spiel zuvor. Selbst auf der ursprünglichen Switch lag der Höchstpreis bislang bei 60 bis 70 Euro. Diese Anhebung überrascht viele und wirft Fragen zur zukünftigen Preisgestaltung im Gaming-Bereich auf – unter anderem in Bezug auf GTA 6.

Branchen-Analyst*innen vermuten schon länger, dass der kommende Blockbuster Grand Theft Auto 6 mit einem Preis von 100 Dollar in den Handel kommen könnte. Sollte sich das bewahrheiten, würde das nicht nur einen neuen Rekord aufstellen, sondern auch einen Richtungswechsel in der Preisentwicklung bedeuten. Das neue Level, das Nintendo jetzt etablieren möchte, wirkt dem sicherlich nicht entgegen.

Lesetipp: Alle Spiele für die Switch 2 im Überblick

Abwarten oder hinnehmen

Dazu kommt: In der Vergangenheit waren solche Preise meist Sondereditionen vorbehalten. Dass nun Standard-Versionen betroffen sind, lässt Spieler*innen und GTA 6-Fans also nicht ohne Grund besorgt auf die Zukunft blicken. Wer den vollen Preis nicht zahlen will, muss entweder abwarten, bis die Spiele günstiger werden oder auf Zugriff durch Abo-Dienste hoffen.

Letztere bieten zwar eine kostengünstige Alternative, allerdings ohne dauerhaften Zugang zu den Titeln. Klar ist: Die Diskussion um faire Spielepreise dürfte mit dem Start der Switch 2 eine neue Dynamik gewinnen, die vielleicht auch Rockstar Games in höheren Beträgen bestärkt.

Quellen: IGN, eigene Recherche

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.