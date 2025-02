GTA 6 schon früher als gedacht? Für diese Spieler könnte es eine Überraschung geben

Dass sich Grand Theft Auto 6 nach jetzigem Stand – an dem es auch eigentlich keinen Grund zum Zweifeln gibt – im Herbst dieses Jahres auf dem Konsolenspeicher zahlreicher Fans breitmacht, dürften sich viele im Kalender markiert haben. Durch die Ankündigung des Release-Datums von Borderlands 4, das wie GTA 6 bei Take-Two erscheint, scheint eine Einschränkung des Zeitfensters, in dem wir nach Vice City reisen, sogar noch wahrscheinlicher.

Wann jedoch auch PC-Spieler*innen in den Genuss von GTA 6 kommen dürfen, war bisher noch nicht Gegenstand von offiziellen Ankündigungen, auch wenn eine Portierung als sicher gilt. Dass es dort jetzt schneller gehen könnte als bisher angenommen, meint ein Hardware-Hersteller zu wissen.

GTA 6 für den PC – Früher als üblich?

Corsair ist bekannt als Produzent von Gaming-PCs und Zubehör – dessen Vizepräsident für Finanzen, Ronald van Veen, meint zu wissen, dass die PC-Version von Grand Theft Auto 6 schon sehr bald nach dem Konsolen-Release kommt. „GTA 6 ist der Titel, von dem im Moment alle reden und ich denke, wir bekommen später im Jahr alle einen Einblick auf den Konsolen.“ Womit er zunächst einmal nichts Neues sagt – aufhorchen lässt aber der nächste Satz.

„Soweit ich weiß, kommt GTA 6 im Herbst für die Konsole und Anfang 2026 für den PC“, so van Veen (via VGC). Damit wären Entwickler Rockstar Games und Publisher Take-Two ziemlich schnell – in der Vergangenheit hat man sich mit der PC-Portierung gehörig Zeit gelassen. GTA 4 kam seinerzeit sieben Monate später auf PC als die Versionen für PlayStation 3 und Xbox 360, bei GTA 5 dauerte es sogar über eineinhalb Jahre. Auch Red Dead Redemption 2 musste ein Jahr auf die PC-Version warten.

Dass es also schon 2026 – was man guten Gewissens mit spätestens März auslegen kann – so weit sein soll, scheint sehr früh. Es ist allerdings möglich, dass viel der bisherigen Entwicklungszeit (immerhin ist es schon über elf Jahre seit GTA 5 her) parallel in die PC-Version geflossen ist – und auch in andere Portierungen. Denn kürzlich hat Take-Twos CEO Strauss Zelnick auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 nicht ausgeschlossen.

