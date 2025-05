GTA 6: Sensationeller zweiter Trailer kommt völlig aus dem Nichts – „hatte fast einen Herzanfall“

Nach dem Schock in der letzten Woche folgt jetzt die Sensation: Nachdem Rockstar Games mitteilte, dass GTA 6 doch nicht mehr wie angedacht in diesem Jahr erscheinen soll, veröffentlicht man nun kurzerhand einen zweiten Trailer zum heiß erwarteten Open World-Spiel.

Auf fast drei Minuten Laufzeit lässt der US-amerikanische Entwickler und Publisher die Muskeln spielen und entführt uns in den Anfang eines Videospiels, der fast schon einer Hollywood-Produktion für die ganz große Leinwand gleicht. Denn vor allem die Grafik sieht spektakulär gut aus, während auch mit glänzenden Gameplay-Ausblicken nicht gegeizt wird.

GTA 6: Rockstar haut neuen Trailer raus – „Ich war hier, um Geschichte zu erleben“

Der Schock über die Verschiebung des Releasetermins des sechsten Teils von Grand Theft Auto sitzt noch tief, doch Rockstar Games weiß einfach, wie sie ihre Fans glücklich machen. So kommt es, dass der Publisher und Entwickler ohne vorherige Ankündigung oder auch nur ein Sterbenswörtchen darüber zu verlieren, den zweiten offiziellen Trailer zu GTA 6 veröffentlicht – was einem weiteren Paukenschlag für die Industrie bedeutet. Denn am neuen Teil der legendären Open World-Reihe müssen sich große Studios künftig immer wieder messen lassen – und Rockstar legt die Latte gewohntermaßen hoch.

Hier seht ihr den zweiten spektakulären Trailer zu GTA 6, der schon jetzt in den Kommentaren als geschichtsträchtig gepriesen wird, während so mancher Fan „fast einen Herzanfall“ erlitten hat:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Trailer selbst konzentriert sich ganz im Sinne des Storytellings erneut auf die beiden Protagonisten von Grand Theft Auto 6: Jason Duval und Lucia Caminos, die nach einem missglückten Coup in das Fadenkreuz einer brandheißen Verschwörung inmitten des fiktiven Bundesstaates Leonida geraten. Wie für Rockstar üblich liegt der Fokus ganz klar auf dem atmosphärischen Setting, welches vom passenden Disco-Funk-Hit „Hot Together“ der Pointer Sisters untermalt wird. Das Gameplay lässt sich eher erahnen, bekommen wir hier nur ein paar Einblicke dessen, was in der offenen Welt von Leonida möglich sein wird.

Noch zuvor gab Rockstar Games bekannt, dass sich der Release von GTA 6 auf den 26. Mai 2026 verschieben würde. In einem Statement, in dem man sich bei Fans für die lange Geduldsspanne bedankte und sich für die weitere Wartezeit entschuldigte, gab man an, dass man sich schlichtweg mehr Zeit nehmen wolle, um ein Premiumprodukt zu präsentieren. Dies scheint bislang gelungen, wenn man sich die fast schon sagenhaft hohe Qualität des zweiten Trailers ansieht.

Bereits in seiner ersten Stunde nach Veröffentlichung freut sich der neue GTA 6-Trailer über millionenfache Daumen, die nach oben gerichtet sind sowie hunderttausende Kommentare. Trotz des verspäteten Releases des sechsten Grand Theft Auto-Teils hält ein Konkurrent derweil an einer bizarren Taktik fest. Warum die Verschiebung von GTA 6 laut einem Branchen-Insider unvermeidbar war, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: YouTube / Rockstar Games