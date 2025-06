„GTA 6 sieht hoffentlich so aus“: Dieser Klassiker überrascht mit unglaublichem Fotorealismus

Mal Hand aufs Herz – und Nostalgie-Brille abgesetzt: So sehr es 2004 in GTA San Andreas eine Mordsgaudi war, als Carl „CJ“ Johnson durch die Straßen zu brettern, oder auch nur den virtuellen Friseur zu besuchen, oder das ebenso virtuelle Fitnessstudio – im Jahr 2025 kann dieser Rockstar-Klassiker mindestens grafisch keinen Blumentopf mehr gewinnen.

Zumindest dann nicht, wenn die RenderWare-Engine der Nullerjahre zum Einsatz kommt. Doch bei derselben kann generative KI nochmal drüber bügeln – oder sogar GTA San Andreas optisch komplett neu aufpolieren. Und zwar ziemlich fotorealistisch, und so, als würde CJ ein Social Media-Video für seine Follower*innen auf TikTok & Co. hochladen.

So habt ihr GTA San Andreas noch nie gesehen …

TikTok-User*in veovlogsz hat jetzt kurze Clips hochgeladen, die zeigen, was mit einem fortschrittlichen KI-Modell wie Google Veo 3 möglich ist. Für diejenigen unter euch, die nicht jedem KI-Trend hinterherhecheln: Mit Veo können mithilfe von Text- und Bild-Eingaben neue, realitätsnahe Bewegtbilder erstellt werden. Dass die so erzeugten Inhalte nicht immer komplett glaubwürdig wirken, Desinformation Tür und Tor öffnen, zudem die Leistung echter, menschengemachter Kreativität unterwandern, ist hier nicht das Thema.

Eines der beiden TikTok-Videos zu GTA San Andreas:

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieses mit generativer KI erstellte TikTok-Video ist erfreulich harmlos, könnte Klick und Blick für Oldschool-GTA-Fans lohnen. Was wir im zweiten der beiden TikToks zu sehen bekommen, sind nicht ganz 40 Sekunden mit einem fotorealistisch anmutendem Carl „CJ“ Johnson, der in bester Social Media-Manier in die Smartphone-Kamera spricht – und ungefähr ab Sekunde 25 vom Charakter Melvin „Big Smoke“ Harris Besuch bekommt.

Veteran*innen der Grand Theft Auto-Reihe wissen natürlich: Dieser wohlbeleibte Mann ist einer der Gegenspieler aus GTA San Andreas – obwohl er im Spiel zunächst freundschaftlich mit CJ verbunden ist. Passend dazu unternimmt das Duo oben ab Sekunde 31 eine Spritztour, wie sich das für die Welt von GTA halt gehört. Bleibt die Frage: Wie kommt der Clip in der Community an?

Lesetipp: GTA 6: Fan stellt Trailer in GTA 5 nach

Resonanz aus der Kommentarspalte

Fast 300 Kommentare versammeln zum jetzigen Zeitpunkt beide TikTok-Clips jeweils (Stand: 20. Juni), wobei – das verwundert nun wirklich nicht – wiederholt auf das kommende GTA 6 Bezug genommen wird. „GTA 6 sieht hoffentlich so aus“, „GTA 6 wird so aussehen“ oder ein simples „GTA 6-Footage“ sind nur einige Beispiele dafür.

Anders gesagt: Wer liebevoll auf ein Sand Andreas zurückblickt, könnte Gefallen an diesen so noch nie gesehenen Szenen des Rockstar-Klassikers finden. Alle anderen erleben GTA San Andreas mit einer besonderen Mod aus einer ganz anderen Perspektive neu.

Quellen: TikTok / veovlogsz, Marian, jeugdsentimentje, dannyR