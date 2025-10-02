GTA 6: So bescheuert werden jetzt die Entwickler belästigt – „der gehört eingesperrt“

Der Release von GTA 6 rückt näher, doch manchen Fans dauert die Wartezeit bis zum 26. Mai 2026 ganz offenkundig zu lange, weshalb sie die Sache selbst in die Hand nehmen.

Denn während Gerüchte um eine weitere mögliche Verschiebung weiterhin die Runde machen, verfallen einige Hardcore-Spieler*innen in Verhaltensmuster, die wirklich absolut daneben sind. So hat nun ein Influencer außerhalb eines Rockstar Büros gewartet, um ein paar Entwickler*innen zu belästigen.

GTA 6: So solltet ihr euch bitte nicht verhalten

Das ursprüngliche Video stammt vom Influencer Backonboulevard, der sich selbst bei der Tat filmt: Er sei eigens nach Edinburgh in Schottland geflogen, um endlich Antworten zu GTA 6 zu bekommen. Dementsprechend wartete er vor dem Bürogebäude von Rockstar North, um unbescholtene Mitarbeiter*innen abzufangen und diese mit einem Kreuzverhör in die verbale Mangel zu nehmen.

„Wann ist die Verschiebung? Wann kommt der nächste Trailer? Ich will das wissen“, wirft er einem Entwickler an den Kopf, der angesichts der plötzlichen Belästigung auf dem Absatz kehrtmacht und mit den Worten „ich weiß es nicht“ versucht, Abstand zum Influencer zu gewinnen.

Hier könnt ihr euch das Ganze selbst anschauen:

Auf Twitter geteilt hat das Video derweil Nutzer GameRoll_, der das Ganze aufs Schärfste verurteilt: „Wenn du außerhalb von jemandes Arbeitsplatz wartest, um Mitarbeiter wegen eines Videospiels zu belästigen, fass dir mal an den Kopf.“

In den Kommentaren herrscht größtenteils Zustimmung, von Aussagen wie „der gehört eingesperrt“ oder „das ist schlecht, der Typ sieht total verängstigt aus“, in Bezug auf den belästigten Entwickler. Eine gute Zusammenfassung der Situation lautet auch: „Sie haben keine Ahnung, wie schwierig es ist, ein Spiel wie GTA 6 zu entwickeln. […] Erinnert ihr euch an den Leak von Insomniac Games, der auch persönliche Daten von Mitarbeitern enthielt?“

Denn ja, ein derartiges Verhalten ist gefährlich: Wenn Leute die Privatsphäre von Entwickler*innen oder anderen Studio-Angestellten nicht mehr respektieren, dann steuern wir dunklen Zeiten entgegen. Wegen eines Videospiels sollte nun wirklich niemand um seine oder ihre Sicherheit fürchten, insbesondere nicht die Schöpfer*innen. Deutlich ungefährlicher sind da schon die bald kommenden Insider-Infos zu GTA 6.

