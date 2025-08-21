GTA 6: So kommen Fans jetzt an ein Teil aus dem Spiel – für die richtige Summe

Für einige Fans gehört es einfach dazu, sich ein Sammelobjekt zu ihrem liebsten Videospiel in die Vitrine zu stellen, seien es Steelboxen, Figuren oder Soundtracks. Es geht aber auch seltener und deutlich ungewöhnlicher, wie beispielsweise gerade im Fall von GTA 6.

Nicht nur lässt sich hier ein mit symbolischem Wert besetzter Gegenstand noch vor dem Release des eigentlichen Spiels erstehen, es handelt sich außerdem nicht bloß um bedeutsames Dekor fürs eigene Gaming-Zimmer. Oder würde bei euch etwa noch ein komplettes Polizeiauto reinpassen?

GTA 6: Für die Entwicklung gescanntes Polizeiauto Star einer Auktion

Grand Theft Auto ist nicht gerade ein Franchise, dass für seine große Auswahl an Merch bekannt ist. Löst man sich von den klassischen Vorstellungen bekannter Formen von Fanartikeln, fällt jetzt eine neue Möglichkeit ins Auge, sich ein Stück von dessen Geschichte nach Hause zu holen. Wie ein*e Reddit-Nutzer*in kürzlich in einem Post mit der Community geteilt hat, wird ein Polizeiauto versteigert, das für die fahrbaren Untersätze der Exekutive in GTA 6 Modell gestanden hat.

Hier der besprochene Beitrag:

Beziehungsweise handelt es sich nicht um ein echtes Dienstfahrzeug, sondern ein Replikat, wie in der Beschreibung auf der betreffenden Webseite verraten wird. Es sei für den Straßenverkehr zugelassen und stimmt mit allen Anforderungen an Nachempfindungen von Polizeiautos überein. Außerdem soll es bereits zur Bewerbung von GTA 6 gefahren worden sein. Der Bezug zu dem Videospiel wird vor allem durch die Beklebung deutlich, mehrfach taucht dabei beispielsweise der Name Vice City auf, der für die fiktive Variante von Miami im nächsten Grand Theft Auto steht.

Man habe das Auto wohl einem vollständigen 3D-Scan unterzogen, um es in die Spielwelt zu holen. Daher könne man bei der am 23. August startenden Auktion ein Vehikel erwerben, das so tatsächlich im Game existiert, wirbt der Anbieter. Ein richtiger Beweis für diese Behauptung lässt sich allerdings nicht finden, was nicht heißt, dass dieser nicht doch vorliegen könnte.

Solltet ihr wahnsinnig genug sein, auf den Chevrolet in Colorado zu bieten und ihn euch nach Deutschland einschiffen zu lassen, empfehlen wir euch zumindest genauer nachzufragen – und von den Bildern ausgehend eine gründliche Reinigung in Betracht zu ziehen. Die Bodenständigeren unter euch werden wohl stattdessen lieber weiter brav auf den Release von GTA 6 warten, der je nach Perspektive noch ziemlich viel oder nur wenig Geduld erfordert.

Quellen: Reddit r/GTA, Kraft Auction Service