GTA 6: Spielbare Open World ist „endlich da“ – nachgebaut als Fan-Vision

Update vom 24.03.: Wie der Modder Dark Space via Twitter mitgeteilt hat, wurde sein YouTube-Video zur nachgebauten GTA 6-Map mittlerweile von Publisher Take-Two entfernt. Der Kreative geht auch in einem neu hochgeladenen Video auf die Hintergründe dazu ein.

Ursprüngliche Meldung vom 19.03.: Was Spieler*innen schaffen können, wenn die Vorfreude auf GTA 6 motiviert, vonseiten Rockstars weiterhin kein neues Material eintrudelt, zeigt jetzt ein knapp einstündiges YouTube-Video. In dem demonstriert der kreative Fan hinter dem Profil @DarkSpaceStudios, wie Grand Theft Auto 6 schon heute im Vorgänger GTA 5 aussieht – sozusagen.

Der Modder hat es sich nämlich zur Aufgabe gesetzt, die Open World aus dem kommenden Rockstar-Blockbuster nachzubauen – zumindest insofern sich das auf Grundlage des aktuellen Wissensstands bewerkstelligen lässt. Bereits seit mehreren Monaten schraubt der Kreativschaffende an seinem Werk. Den aktuellen Entwicklungsstand seines Mammutprojekts präsentierte er euch jetzt.

GTA 6 in GTA 5 nachgebaut – so weit es eben geht

Das Unterfangen von Modder Dark Space hört auf den Namen „Project Vice“, natürlich in Anspielung auf Vice City, jener fiktionalen Stadt, die auch Bestandteil von GTA 6 sein wird. Über die Monate hinweg hat der Modder seine Follower*innen mit Stand- und Bewegtbilder via Twitter über den Entwicklungsstand seines Projekts informiert. In der Beschreibung unter dem YouTube-Video heißt es dazu: „Die spielbare GTA 6-Karte ist endlich da und bereit, erkundet zu werden!“

Das Gameplay-Material zur nachgebauten Karte:

Wer sich jetzt übrigens selber in die Fankreation hineinwagen möchte, sollte sich auf vom Discord-Server von Dark Space einfinden. Dort solltet ihr fündig werden, und euch die Map zugänglich gemacht werden. Das Ganze soll nebenbei bemerkt auch mit der Enhanced Edition von GTA 5 funktionieren, die erst Anfang März veröffentlicht wurde.

Was diese Fan-Map anbelangt, müsste ihr unbedingt bedenken, dass es sich lediglich um eine sehr grobe Annäherung an das handelt, womit Rockstar später dieses Jahr mit GTA 6 auftrumpfen wird. Beispielsweise bediente sich Dark Space vieler vorhandener 3D-Objekte aus GTA 5. Auch die stark von Passanten frequentierten Strände oder Straßen aus dem legendären Trailer dürft ihr nicht erwarten.

Dennoch dürften euch einige Details begegnen, wie an das echte Miami erinnernde Kunstinstallationen oder Straßenschilder, die jenen aus dem Trailer ähneln. Apropos Karte: In GTA 6 wurden letztes Jahr drei wichtige Details entdeckt.

Quellen: YouTube / @DarkSpaceStudios, Discord / Dark Space, Twitter / @Dark_SpaceYT