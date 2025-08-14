GTA 6: „Standardkonsole“ bestätigt – Diese Plattform hat für Rockstar jetzt oberste Priorität

GTA 6 hält die Welt der Videospiele seit Wochen auf Trab und bis zum angepeilten Release im kommenden Mai dürfte sich daran auch so schnell nichts verändern. Doch während vor allem die Inhalte von Rockstars kommendem Open World-Blockbuster im Vordergrund stehen, spielt natürlich auch die technische Umsetzung eine große Rolle.

Hier stellen sich Spielerinnen und Spieler aus aller Welt vor allem eine Frage: Wird es Rockstar schaffen, Grand Theft Autos nächsten Ableger auch für die im heimischen Wohnzimmer stehende Konsole ausreichend zu optimieren? Einen Hinweis darauf könnte zumindest die aktuell durchgesickerte Information geben, dass sich die kreativen Köpfe im Schaffensprozess vor allem auf ein System eingeschossen hätten.

GTA 6: PlayStation oder Xbox? Auf diese Konsole vertraut Rockstar bei der Entwicklung

Es scheint ganz so, als habe sich Rockstar bei der Wahl der Plattform, auf der man GTA 6 derzeitig noch entwickelt, endgültig festgelegt: Wie gamesindustry.biz berichtet, sei Sonys PlayStation 5 die „Standard-Heimkonsolenplattform“ für GTA 6 – und könnte damit Microsofts Xbox zumindest auf der Ebene des Marketings ein Schnippchen schlagen. Denn immerhin wird so suggeriert, dass man Grand Theft Auto 6 ja perfekt für die PS5 optimiert hätte und die Konsole so der präferierte Anlaufpunkt für den Titel sei.

Den entsprechenden Twitter-Beitrag findet ihr hier:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Realität dürften sich die Unterschiede selbstverständlich und wenn überhaupt aber auf ein Minimum belaufen. Immerhin ist Rockstar stets daran interessiert, seiner gesamten Kundschaft ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern. Dies ist auch gleichzeitig der Grund dafür, warum man sich mit der Entwicklung von GTA 6 überhaupt mehr Zeit genommen und den Release in das kommende Jahr verschoben hat. Lediglich mit der Xbox Series S könntet ihr Hardware-seitig ins Schwitzen kommen, während die PlayStation 5 Pro natürlich einen gewissen Leistungsschub bieten dürfte.

Auch spannend: GTA 6: Fans markieren sich schon jetzt wichtigen Termin im Kalender

Vor starken Leistungsdifferenzen fürchten braucht ihr euch trotz des Umstandes, dass Rockstar auf der PS5 an GTA 6 werkelt, also nicht, wenn ihr zum Team Xbox zählt. Wie schon zu Zeiten von GTA 5 wird Sony allerdings keine Möglichkeit auslassen, GTA 6 zu eigenen Zwecken der Promotion zu auszunutzen. Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass Sony vermutlich eine größere Summe in die Muttergesellschaft von Rockstar Games, Take-Two Interactive, investiert hat. In dem obigen Twitter-Beitrag heißt es zumindest „Die Sterne stehen günstig für ein sehr, sehr gutes Jahr 2026 für das Unternehmen“.

Für bare Münze nehmen solltet ihr dies allerdings nicht, ohne eine gewisse Portion Skepsis walten zu lassen. Letzten Endes handelt es sich bei den von der Quelle geteilten Informationen keineswegs um offizielle Statements, sondern lediglich um Annahmen, die auf den bisherigen Partnerschaften der beiden Konzerne und dem Umstand, dass der zweite Trailer von GTA 6 auf der PS5 aufgenommen wurde, fußen. Spekuliert wird derweil auch über kommende Konsolen-Bundles, die im nächsten Jahr zum Release des neuen Grand Theft Auto an den Start gehen könnten.

Quellen: gamesindustry.biz, Twitter / @NextGenPlayer