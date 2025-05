GTA 6, Switch 2 und Co.: Höhere Preise waren laut Experte „nur eine Frage der Zeit“

Mit dem Preisschild von 90 Euro für Mario Kart World für die Switch 2 hat Nintendo auf jeden Fall eine Schallmauer durchbrochen. Nie zuvor gab es ein Spiel, das in seiner Standard-Version so viel gekostet hat. Die Befürchtung, dass diese Entscheidung eine Kettenreaktion hervorrufen könnte und andere Publisher bald nachziehen, liegt nahe.

Viele dachten, dass GTA 6 die magische Grenze von 100 Euro einreißen könnte – unrealistisch ist dieses Szenario schon längst nicht mehr. Auch aus Sicht vom ehemaligen PlayStation-Chef Shuhei Yoshida kommt diese Entwicklung alles andere als überraschend.

Nintendo legt vor – zieht GTA 6 nach?

90 Euro für ein Nintendo Switch 2-Spiel – auch wenn Mario Kart World damit vorerst wohl die Ausnahme beim japanischen Videospiel-Giganten bleibt, ist diese Erhöhung im Vergleich zu früheren Spielen von dieser Seite ein ganz schönes Brett. Ende des Jahres will auch Microsoft – neben anderen Preiserhöhungen für die Hardware – einige Spiele auf das Niveau von 79,99 US-Dollar (plus Steuern) heben, was bei uns in etwa 90 Euro entspricht.

Branchen-Experte und ehemaliger Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Shuhei Yoshida sagte im Interview mit dem französischen Portal PlayStation Inside, dass der Anstieg der Preise seiner Meinung nach „früher oder später hätte passieren müssen. Vielleicht nicht von Nintendo, aber irgendwann wäre es passiert.“ Dabei treffen die viel zitierten schweren Zeiten mit der unrealistischen Erwartungshaltung mancher Gamer*innen zusammen.

„Die Inflation ist real und signifikant, aber manche erwarten, dass Spiele, die in ihrer Entwicklung immer anspruchsvoller und teurer sind, am Ende das Gleiche kosten. Diese Gleichung geht nicht auf.“ Es werde heutzutage viel mehr aufwendige Technologie zum Produzieren benötigt. Bereits in früheren Aussagen hatte Yoshida unter anderem die Notwendigkeit von Remaster- und Remake-Versionen unterstrichen, da diese mit vergleichsweise wenig Aufwand eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit seien.

Yoshida lobt Clair Obscur: Expedition 33

„Ich weiß nicht, ob Rockstar Games die Chance nutzt, um den Preis für GTA 6 auf 90 Euro oder mehr festzulegen“, so Yoshida weiter. „Aber es muss ein Gleichgewicht zwischen Produktionskosten und Preis des Spiels geben. GTA 6 ist dafür ein gutes Beispiel.“

Als Gegenbeispiel, quasi als herausstechenden AA-Titel, nennt Yoshida das kürzlich erschienene Clair Obscur: Expedition 33: „Das Spiel ist visuell phänomenal, obwohl das Entwicklungsteam nur aus 30 Leuten besteht. Du kannst exzellente Games mit kleinen Teams und Budget produzieren, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.“ Finden auch wir, wie man in unserem Test zu Clair Obscur: Expedition 33 erkennen kann.

