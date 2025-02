GTA 6: Take-Twos CEO verrät – Darum dauert die Entwicklung so lange

Dass der später im Jahr anstehende Release von GTA 6 nicht nur die Gaming-Welt auf den Kopf stellt, ist spätestens dann bemerkbar, wenn auch in sonst fachfremden Medien darüber berichtet wird. Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO von Publisher Take-Two, gab kürzlich sogar ein Interview beim US-amerikanischen Sender CNBC.

Darin bekräftigte er, mit welcher Leidenschaft und Hingabe im Hause des Studios Rockstar derzeit – und seit Beginn der Entwicklung des heiß erwarteten Spiels – an Grand Theft Auto 6 gewerkelt wird.

Kann GTA 6 in die großen Fußstapfen des Vorgängers treten?

„Was Rockstar in alle ihre Titel steckt, ist der Wille nach kreativer Perfektion. Das ist auch der Grund, warum es eine lange Zeit dauert. Und natürlich ist es komplex und macht uns auch nervös“, sagt Strauss Zelnick im Interview mit CNBC (via Twitter / GTAVI_Countdown).

Seit dem Release von Vorgänger GTA 5 sind mittlerweile über elf Jahre vergangen – zwischenzeitlich waren die Fans schon sehr unruhig aufgrund der fehlenden Bestätigung, ob es überhaupt zu einem GTA 6 kommen würde. Bis Ende 2023 der Ankündigungstrailer durch das Internet pflügte.

Solltet ihr hinterm Mond leben und ihn verpasst haben, schaut ihn euch hier unbedingt an:

„Wir können es nicht als Erfolg verbuchen, bis sich dieser einstellt“, führt Zelnick fort. „GTA 5 war für uns ein Bannerträger über drei [Konsolen-]Generationen, nicht nur für uns, sondern für sie gesamte Gaming-Industrie. Es hat sich über 210 Millionen Mal verkauft, was herausragend ist.“

An diesen Standards muss sich GTA 6 wohl messen lassen, daher ist es verständlich, wenn Rockstar Games und Take-Two „nicht gespannter sein könnten“. Es herrsche eine hohe Erwartungshaltung, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch auf dem gesamten Markt, so der Take-Two-CEO.

Wie viel KI steckt in Rockstars Spielen?

Auf die Frage, wie viel KI angesichts der beeindruckenden Entwicklung der Grafik in dem Spiel steckt, antwortet Zelnick, dass diese immer schon ein Teil der Videospielentwicklung war. „Wir haben digitale Werkzeuge von Anfang an genutzt, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass das Genie [hinter der Entwicklung immer] menschlich ist.“

Das, was Leute heutzutage als KI bezeichnen, sei immer schon ein Innovator in der technischen Entwicklung gewesen, „und wir wollen weiterhin innovativ sein“, so Zelnick. „Wir glauben daran, dass die Arbeit der Menschen geschützt werden muss und dass wir sie dafür bezahlen und auch weiterhin bezahlen, wenn die Idee danach von der KI repliziert wird.“

Der Release von GTA 6 wird weiterhin für dieses Jahr im Herbst erwartet, wenn auch nicht vor Ende Oktober, wie das Veröffentlichungsdatum eines anderen Spieles nahelegt. Das Open World-Spiel erscheint zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, ein PC-Release könnte jedoch schon kurze Zeit später erfolgen.

Quellen: Youtube / Rockstar Games, Twitter / @GTAVI_Countdown