GTA 6: Fan entdeckt sieben „Fehler“ – „reibungslos auf Konsolen“ soll der Open-World-Knüller laufen

Während wir uns dieser Tage mit Kay Vess und ihrer Space-Katze Nix durch Star Wars Outlaws kämpfen, erscheint aller Voraussicht nach bereits nächstes Jahr ein Open-World-Titel, der auch diejenigen unter euch begeistern dürfte, die nichts mit einer weit, weit entfernten Galaxis anfangen können – und ihre offene Spielwelt lieber in einem fiktionalisierten Florida verbringen. Die Rede ist natürlich von GTA 6 von Rockstar Games.

Während der Trailer zu Grand Theft Auto 6 selbst jetzt, fast ein ganzes Jahr nach Veröffentlichung, von seiner Strahlkraft gefühlt nichts eingebüßt hat, halten sich die verantwortlichen Entwickler*innen mit handfesten Infos äußerst bedeckt. Was die Fan-Community nicht davon abhält, den beliebten Trailer auseinanderzunehmen – manchmal auch Pixel für Pixel, wie jetzt geschehen. Wenn vermeintliche Fehler einfach nur branchenübliche Grafikphänomene sind.

Was sucht der Fehlerteufel in GTA 6?

Leser*innen von 4P ist der Twitter-Account GTA 6 Countdown nicht unbekannt. Vor wenigen Tagen berichteten wir über einige via denselben Account publik gemachte Details zu GTA 6 – wonach die Kartengröße ungefähr doppelt so groß wie im Vorgänger GTA 5 sein soll, auf der ihr mitunter drei Hauptstädte erkunden sollt. Was sich spielerisch reizvoll anhört, sollte dessen ungeachtet mit gesunder Vorsicht gelesen werden: Bei den von GTA 6 Countdown veröffentlichten Informationen handelt es sich um Leaks, nicht vonseiten Rockstar Games öffentlich kommunizierten Fakten. Abseits solcher Feature-Freuden geht derselbe Twitter-Account nun allerdings in die Pixel-Kritik.

Wichtige Information vorab: Was der Twitter-Account unter der Ansage „Von Rockstar im GTA 6-Trailer gemachte Fehler“ veröffentlicht, ist eine interessante Detailbetrachtung, aber womöglich etwas unglücklich formuliert. Denn die sieben Grafikdetails, welche GTA 6 Countdown in seinen Postings analysiert, sind natürlich keine tatsächlichen Fehler, die irgendjemand Rockstar Games ankreiden müsste. Wie könnte man auch, von Angesicht zu Angesicht mit dem stimmungsvollen Trailer?

Denn wie 3D Artist Kommander Karl erklärt, wurde das Ganze „speziell dafür entwickelt, dass dieses Spiel reibungslos auf Konsolen läuft. […] Das sind notwendige Kompromisse.“ Ein valider Hinweis, der umso richtiger wird angesichts der fachlichen Einschätzung von Digital Foundry zu GTA 6 zur aktuellen Konsolengeneration. Die Meinung das 3D-Künstlers mit dem augenzwinkernd gemeinten Namen Kommander Karl hat also seine Gültigkeit – weil er in der Videospielindustrie arbeitet und nebenbei bemerkt an Half-Life 2 RTX mitarbeitet. Doch welche grafischen Ungereimtheiten aus dem Trailer zu GTA 6 werden nun moniert?

Sieben Fehler für Lucia und Jason aus GTA 6

Insgesamt werden, wie oben erwähnt, sieben Grafik-Details gelistet. Bei Punkt eins heißt es, „Fehlende Windphysik in Lucias Haaren“ – und, ja, die zu einem Zopf gebundenen Haare der Frau, die im Fahrtwind ihre Arme nach oben reißt, könnte vermutlich ein wenig mehr im Fahrtwind flattern. Punkt zwei kritisiert die sichtbaren Polygon-Kanten in derjenigen Trailer-Szene, wenn sich Lucias auf dem Beifahrersitz zurückdreht – Tuch um den Hals gebunden und ein Bündel Geldscheine in der Hand. Dabei sind entlang ihrer Schulter und der Rückenlehne einige Kanten der Polygon-Modelle sichtbar.

Wem die vorherigen Punkte schon trivial erscheinen, wird bei den Punkten drei, vier und fünf erst recht die Augen verdrehen: Beim Dritten sehen wir eine Straße aus der Draufsicht eines Nachrichtenhubschraubers – ein Fahrzeug liegt auf dem Dach, bei anderen sind die Fahrertüren aufgerissen. Fokus aber sind die umgekippten, mit Wasser gefüllten Tonnen; sie liegen demoliert auf dem Asphalt, wobei ein jedes der Objekte laut GTA 6 Countdown dieselben Schadens-Details aufweist.

Nummer vier auf der Fehlerliste sind Halskette und schulterlange Haare der Frau im Bikini – die Halskette wirft keinen Schatten, das Haar „wirkt verpixelt“, wie die Person hinter dem Twitter-Account schreibt. Schlussendlich die Punkte fünf, sechs und sieben beschäftigen sich mit weiteren Details, bei denen wir stark bezweifeln, dass sie den Spielspaß von GTA 6 schmälern – oder auch die grafische Präsentation jenseits branchenüblicher Eingeständnisse an die Hardware beeinträchtigen.

Wertige Kritik an Grand Theft Auto 6 – oder unnötiges Genörgel?

„Kleidung, die durch das Charaktermodell ragt“ (Punkt Fünf), „fehlende Schatten von NPCs“ (Punkt Sechs) und in der Strandszene auf weiter Distanz sichtbare Nichtspielercharaktere, „die auf dem Wasser stehen“ (Punkt Sieben), sind einerseits kuriose Detailbetrachtungen – andererseits zum Trailer eines Spiels, bei dem bis zum Release noch einige Monate verstreichen werden.

Und selbst wenn sich jede einzelne der Beobachtungen im fertigen Spiel GTA 6 bewahrheitet: Wir bezweifeln mal, dass fehlende Schatten bei Halsketten eine Testwertung beeinträchtigen werden. Übrigens hat GTA 6 Countdown schon nachgelegt und eine weitere Liste mit sieben Grafikfehlern im Trailer veröffentlicht – die wir jedoch für den Moment ignorieren.

Einerseits sprechen die identifizierten Details dafür, wie sehr sich Fans den sechsten Teil der Grand Theft Auto-Reihe herbeisehnen. Andererseits steckt oft genug (doch) kein Teufel im Detail – sondern einfach Kompromisse an Konsolen-Hardware und überhaupt Eigenarten von Spielegrafiken.

Apropos grafisch imposante Spielewelten: Star Wars Outlaws schlittert aktuell durch unseren Test, wie irgendwann auch GTA 6 – und kann eine Wertung abstauben, die fast genauso erfrischt, wie ein Glas Banthamilch, während über Tatooine die zwei Sonnen aufgehen.

