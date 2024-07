GTA 6: Ein Detail lässt Nutzer stutzen – „was zum Teufel?“

Es gibt bisher nicht viel Konkretes, das zum Release von Grand Theft Auto 6 bekannt ist. Immerhin steht mit Herbst 2025 der ungefähre Zeitrahmen fest, und auch der erste offizielle Trailer, den Rockstar Games im vergangenen Dezember veröffentlicht hatte, ist da. Ebendieser sorgt bei so manchem Fan aktuell wieder für Aufsehen.

Was diesen fast unangenehm ins Auge sticht, ist der unheimliche Realismus, den die Grafik vermittelt. Der Screenshot einer der Charaktere, die im Trailer auftauchen, verdeutlicht, womit Fans rechnen dürfen oder müssen.

GTA 6-Trailer: So echt, dass es „beängstigend“ ist

Wer das 1:30 Minuten lange Video noch nicht gesehen hat oder noch einmal sehen will, kann das bei YouTube sowie an dieser Stelle nachholen. Und es lohnt sich, was allein die mehr als 200 Millionen Aufrufe auf Googles Plattform beweisen, die der kurze Clip inzwischen erzielt hat.

GTA 6-Trailer bei YouTube:

In der Reddit-Community zu GTA 6, die über eine Million Mitglieder in ihrem Fantum rund um Grand Theft Auto 6 vereint, hat sich indes die oder der User*in Either-Amoeba8232 zu einem besonderen Detail geäußert und postete dazu einen Screenshot aus dem GTA 6-Trailer. Darauf zu sehen: Die Hammer-Lady – sie hat es selbst schon zu beunruhigendem Ruhm im Netz gebracht.

„Wenn man nur etwas die Augen schließt und sich das Bild ansieht, fühlt es sich dann nicht wie das echte Leben an? Es ist sehr beängstigend„, erklärt Either-Amoeba8232. Und auch andere zeigen sich von der Grafik des neuen GTA nicht unbedingt positiv beeindruckt beziehungsweise mindestens überrascht.

„Als ich den Trailer zum ersten Mal sah, dachte ich: ‚Was zum Teufel, ist das ein Bild aus dem Spiel?'“, kommentierte Any_Wish4737. Ein anderer Fan (TransitionOne3205) empfand weniger die Grafik, als die zu natürlichen Bewegungen als problematisch: „Das Gleiche ist mir mit Red Dead Redemption passiert. Nicht wegen der Grafik, sondern wegen der Art und Weise, wie die NPCs darauf reagierten, verletzt zu werden. Das ist ziemlich verstörend!“

So steht es um die Grafik in GTA 6

Wie gut Grand Theft Auto 6 am Ende wirklich werden wird – die Qualität von Trailermaterial und Spiel müssen ja nicht zwangsweise auch Hand in Hand gehen –, wird sich zeigen. Ein ehemaliger Produzent von Rockstar Games warnte die Fans derweil vor zu hohen Erwartungen an GTA 6.

Quellen: Reddit / Either-Amoeba8232, Any_Wish4737, TransitionOne3205