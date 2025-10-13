GTA 6: Trailer-Screenshots zeigen Parallelen zu Red Dead Redemption 2 – „Das ist so cool“

Wieder einmal sorgt ein kreativer GTA 6-Fan auf Reddit für Aufsehen. Nutzer*in KuzeyU hat Screenshots aus dem neuen Grand Theft Auto 6-Trailer mit passenden Szenen aus Red Dead Redemption 2 nachgestellt – und das erstaunlich akkurate Ergebnis begeistert die Community.

Die Vergleiche zeigen, wie viel Wert die Rockstar-Entwickler*innen auf imposante und lebhafte Szenen legen. Zwischen den beiden Blockbustern liegen bereits mehrere Jahre – Fans können für den jüngsten GTA-Sprössling also nur das Beste hoffen.

GTA 6: Fanprojekt sorgt für Begeisterung

Ob beim Angeln, in der Kneipe oder während eines Überfalls – viele Szenen aus dem Trailer von GTA 6 erinnern verblüffend an Momente aus Red Dead Redemption 2. KuzeyU hat die Motive mit großer Sorgfalt nachgestellt und dabei ein Auge für Details bewiesen, das auch andere Reddit-Nutzer*innen beeindruckt.

Hier seht ihr einen Vorgeschmack auf die Screenshots:

Reddit-User*in ShortTheseNuts lobt den Beitrag überschwänglich: „Großartiger, interessanter Beitrag, bei dem tatsächlich Mühe reingesteckt wurde? Wahnsinn.“ Auch PowerOne2373 zeigt sich begeistert: „Das ist so cool, kannst du mehr davon machen?“

Riesiger Grafiksprung

Neben den künstlerischen Parallelen fällt allerdings auch der technische Fortschritt ins Auge, wie Reddit-User*in someonesleeping bemerkt: „Der grafische Sprung von RDR2 zu GTA 6 ist wirklich beeindruckend.“ KuzeyU ergänzt: „Das ist es wirklich. Übrigens, ich habe diese Screenshots mit Ultra-Grafikeinstellungen und Reshade gemacht – und selbst das kommt nicht annähernd an GTA 6 heran.“ Die Fans dürfen also ein visuelles Spektakel der Extraklasse erwarten.

