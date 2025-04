GTA 6-Trailer: Take-Two gibt Erklärung ab – für Fans ist sie „ziemlich frustrierend“

Spekulationen und Gerüchte gibt es um GTA 6 in Hülle und Fülle, aber so richtig handfeste Informationen sind rar gesät. Das ist kein Zufall oder ein schlechtes Zeichen, wie Publisher Take-Two erläutert, sondern Teil der eigenen Marketing-Strategie.

Und das, obwohl viele Fans schon seit über einem Jahr auf neue Infos hoffen und jeden noch so kleinen Hinweis als möglichen Teaser identifizieren wollen. Doch dies ist offenbar bei GTA 6 so einkalkuliert, weil das Team die „Vorfreude und die Aufregung aufrechterhalten“ möchte, wie es derzeit heißt.

GTA 6: Take-Two erklärt, warum ihr so lange warten müsst

Die aktuellen Aussagen zu GTA 6 stammen aus einem Video-Interview von Bloomberg mit dem Take-Two Chef Strauss Zelnick. Dort gibt der 67-Jährige zu verstehen, dass die „Vorfreude auf diesen Titel vielleicht die größte Vorfreude ist, die ich je auf ein Unterhaltungsprodukt gesehen habe“.

Diese Begeisterung für das Produkt soll natürlich aufrechterhalten werden, weshalb sich Zeit genommen wird. „Wir haben Konkurrenten, die ihren Veröffentlichungszeitplan Jahre im Voraus vorstellen, aber wir haben festgestellt, dass es besser ist, Marketingmaterial relativ kurz vor dem Veröffentlichungszeitpunkt bereitzustellen, um einerseits die Spannung zu erzeugen und andererseits die Vorfreude mit der unerfüllten Erwartung in Einklang zu bringen“, heißt es von Zelnick weiter.

Lesetipp: Ehemaliger Rockstar-Entwickler schürt Sorge: Das soll Spielern in GTA 6 drohen

Was bedeutet das? Im Grunde nichts anderes, als dass Take-Two und Rockstar das Marketing für GTA 6 komprimierter gestalten. Die PR-Maschine läuft demnach erst wenige Monate vor der geplanten Veröffentlichung des Spiels an, dürfte dann aber umso erdrückender sein. Ähnlich wie es Bethesda etwa seinerzeit mit Fallout 4 umgesetzt hat.

Fans empfinden Strategie als „frustrierend“

Aus Sicht von Take-Two und Rockstar Games verläuft also alles nach Plan, immerhin ist GTA 6 auch ohne zweiten Trailer und ohne konkreten Releasetermin stets in aller Munde. In Fan-Foren wird jede noch so wahnsinnig wirkende Theorie durchgekaut und selbst die winzigsten Details bis ins Extreme analysiert.

Das heißt allerdings nicht, dass es nicht trotzdem Unzufriedenheit gibt. Auf Reddit schreibt der oder die Nutzer*in guifesta etwa: „Diese Strategie ist ziemlich frustrierend. Ein paar Screenshots würden niemanden umbringen“ und hat dafür 84 Upvotes erhalten. Andere stimmen ihm zu und manch einer hofft sogar, dass das Marketing am Ende nicht aufgeht.

Letzteres dürfte allerdings reines Wunschdenken sein: Trotz spärlicher Infos und Gerüchten um einen immensen Preisanstieg ist GTA 6 das wohl meist erwartete Spiel des Jahres. Bis wir mehr davon sehen, werden aber wohl noch ein paar Wochen vergehen.

Quelle: YouTube / Bloomberg Television, Reddit / @guifesta