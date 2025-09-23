GTA 6: Trevor-Schauspieler will das Game nicht zocken – empfiehlt stattdessen dieses Buch

Selbst, wer mit der actionreichen Open World-Reihe von Rockstar nichts anfangen kann, muss zugeben, dass GTA 6 das wohl am sehnlichsten erwartete Videospiel aller Zeiten sein dürfte – nicht erst, seitdem es bei den Game Awards 2024 in eben jener Kategorie gewonnen hat.

Doch nicht jeder fiebert auf den am 26. Mai 2026 erscheinenden Titel hin. Steven Ogg beispielsweise, verantwortlich für die Rolle von Trevor, einer der Protagonisten des Vorgängers, juckt der Release überhaupt nicht. Stattdessen empfiehlt er euch einen russischen Schmöker, der als echter Literaturklassiker gilt.

GTA 6: Lest lieber Dostojewski, sagt Trevor-Schauspieler Steven Ogg

Dieses Statement hat Content Creator Harrryboyy dem Schauspieler entlockt. Bei einer Messe bringt er Steven Ogg vor das Mikrofon und will von ihm wissen: „Wie sehr freust du dich auf GTA 6?“ Fans, die die öffentlichen Auftritte des Mannes hinter Trevor schon länger verfolgen, dürften von seiner Antwort nicht sehr überrascht sein: „Ich fühle überhaupt nichts. Ich bin kein Gamer. Ich habe noch nie ein Videospiel gespielt.“

Auch den Vorgänger, in dem er ja nun mal eine der drei Hauptfiguren verkörpert, habe er nie erlebt. „So wie gestern: Jemand meinte, dass ich irgendwann GTA 5 spielen sollte und ich wollte wissen warum. Und er meinte, weil es so großartig ist. Und ich meinte, du solltest eines Tages Dostojewskis Schuld und Sühne lesen, und er wurde völlig ausdruckslos. Weißt du, wer Dostojewski ist? Warum liest du nicht das?“ entgegnet Ogg dem Influencer.

„Freust du dich darauf, dass dieses Buch rauskommt? Es ist genau das Gleiche. Bücher sind mein Ding“, schließt der Schauspieler seine Antwort auf die Frage, ob er sich auf GTA 6 freue. Shawn Fonteno, der als Franklin ebenfalls eine der Hauptrollen in Grand Theft Auto 5 spielte, ist übrigens kein so großer Leser wie Ogg: „Scheiß auf das Buch“, wirft er in das Gespräch ein.

Wer gute Literatur und (vermutlich) gute Videospiele schätzt, kann natürlich einfach beides tun: Schuld und Sühne lesen und GTA 6 spielen. Vielleicht ergibt sich hier sogar eine ungeahnt praktische Kombination: Wenn ihr etwas mehr als drei Seiten pro Tag lest, seid ihr durch mit Dostojewskis Werk, sobald Rockstars mögliches Magnum Opus erscheint. Zumindest, wenn GTA 6 nicht nochmal verschoben wird, wie ein bekannter Insider zu wissen meint.

