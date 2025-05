GTA 6: Trotz Verschiebung – an dieser bizarren Taktik hält ein Konkurrent fest

Lange hatten es Fans befürchtet, jetzt ist es aktuell: GTA 6 wird verschoben, damit Rockstar das Spiel noch weiter aufpolieren und das bestmögliche Ergebnis abliefern kann.

Mit dem Delay geht endlich auch ein konkreter Releasetermin einher: Am 26. Mai 2026 ist es so weit. Durch die Industrie ging angesichts der Nachricht ein kollektives Aufatmen, denn endlich wissen die Publisher, wie genau sie diesem Open World-Schwergewicht aus dem Weg gehen können. Außer einem, der sich bewusst in die Schusslinie wirft.

GTA 6: Auch der Delay kann Devolver Digital nicht aufhalten

Devolver Digital mag zwar nicht so bekannt sein wie Rockstar Games, gehört aber zu den größten Indie-Publishern der Branche und hat sich in den letzten Jahren immer wieder durch spannende und einfallsreiche Marketing-Strategien hervorgetan. Da passt die Taktik rund um GTA 6 genau ins Programm, denn Devolver will um jeden Preis ein Spiel am gleichen Tag veröffentlichen.

Während andere Firmen den 26. Mai also meilenweit umschiffen und ihre Games entweder nach der Entwarnung dieses Jahr veröffentlichen oder abwarten, bis alle Welt und ihr Hund GTA 6 gespielt haben, geht der Indie-Publisher auf Konfrontationskurs. Bereits Ende März kündigte man das bizarre Vorhaben an, für das man von allen Seiten Respekt-Zurufe bekam: Die Strategie scheint also vielversprechend.

Entsprechend hält man offenbar daran fest: Nun hieß es auf Twitter von Devolver: „Ihr könnt uns nicht entkommen. Dann wird es der 26. Mai 2026.“ Was einst wie ein Versprechen klang, wird jetzt also eher zur Drohung – der Publisher zeigt Kampfgeist und signalisiert zumindest nach außen, dass man sich von GTA 6 nicht eingeschüchtert fühle. Eine Strategie, die aufgehen könnte: In den Kommentaren schreiben einige, dass sie im Vergleich zu einem 80 Euro-Titel lieber ein paar Indies kaufen.

Das ist natürlich nur eine Stichprobe und Rockstar wird, egal was Devolver aus dem Hut zaubert, wohl keine finanziellen Einbußen erleiden. Doch es bleibt spannend, welches Spiel man gegen den Open World-Giganten ins Rennen schickt. Ein ähnliches Produkt auf einer deutlich kleineren Skala, aber für einen deutlich niedrigeren Preis? Oder eben doch was völlig anderes? Das erfahren wir dann am 26. Mai nächsten Jahres – in der Zwischenzeit lohnt ein Blick auf diesen Fan-Tipp für GTA 6.

