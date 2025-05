GTA 6 überraschend verschoben – Rockstar Games nennt neuen Releasetermin

Rockstar Games weiß einfach, wie man die Welt der Videospiele und ihre Akteure in Atem hält. Ohne mit der Wimper zu zucken oder auch nur den Hauch einer vorherigen Andeutung zu machen, wurde der heißersehnte Release von GTA 6 nun kurzerhand verschoben.

Damit geht ein Paukenschlag, der seinesgleichen sucht, durch die gesamte Branche: Hatten sich nicht nur vorfreudige Fans, die seit über zehn Jahren auf die Fortsetzung der prägenden Grand Theft Auto-Reihe warten, auf die Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres eingeschossen, so sind es vor allem Publisher und Entwicklungsstudios, die ihre Pläne jetzt erneut überdenken müssen.

GTA 6 kommt doch später – Release nicht mehr in diesem Jahr

Seit Monaten markiert ein großer roter Kreis die Herbstwochen in unseren Kalendern, dürfte es doch kaum jemanden geben, an dem der angesetzte Releasetermin von GTA 6 spurlos vorbeigegangen ist. Doch aus diesem wird wohl nichts mehr, wie Publisher und Entwickler Rockstar Games jüngst über Twitter, Instagram und die hauseigene Webseite bekannt gab.

Stattdessen soll es erst im kommenden Jahr so weit sein, wie Take Two-CEO Strauss Zelnick im Rahmen eines aktuellen Geschäftsberichts mitteilte.

Neuer Termin für die Veröffentlichung ist demzufolge der 26. Mai 2026, wie es auch in der offiziellen Stellungnahme von Rockstar Games auf den Social Media-Accounts heißt. Während das Interesse und die Begeisterung für GTA 6 für das gesamte Team überwältigend gewesen sei, entschuldigt man sich nun für die Verschiebung und bedankt sich für die bisherige Unterstützung sowie die Geduld der Fans.

Als Grund für die Verschiebung nennt man den eigenen Ehrgeiz: Man möchte sich schlichtweg mehr Zeit nehmen, um GTAs sechstem Streich gerecht zu werden. „Mit jedem Spiel, das wir veröffentlicht haben, war unser Ziel stets, eure Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen – und Grand Theft Auto 6 ist da keine Ausnahme. Wir hoffen, ihr versteht, dass wir diese zusätzliche Zeit benötigen, um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient“, liest sich das Statement.

Schon bald wolle man weitere Informationen teilen, bis dahin bleibt also wohl weiterhin nur zu hoffen, dass Rockstar weiter fleißig an dem wohl spannendsten Spiele-Release aller Zeiten werkelt. Währenddessen stößt ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter eine wilde Theorie zu GTA 6 an: Was, wenn es gar keinen weiteren Trailer gibt?

