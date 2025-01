Eine Milliarde noch vor Release: GTA 6 soll alles in den Schatten stellen

GTA 6 wird ein großes, ja fast schon gigantisches Spiel. Darüber ist sich die Branche eigentlich längst einig, immerhin dürfte es das mit Abstand am meisten erwartete Spiel des Jahres sein. Doch in welcher Größenordnung befinden wir uns ganz genau?

Eine Frage, die sich auf verschiedenste Art und Weise bislang nicht beantworten lässt. Den genauen Umfang der Spielwelt kennen wir nicht und unbekannt ist ebenso, wie viele Gigabyte Speicherplatz GTA 6 benötigt. Aber zumindest beim Umsatz gibt es nun Zahlen, an denen wir uns orientieren können – und sollten diese eintreffen, dann brauchen Rockstar Games und Take Two schon bald Geldspeichertipps von einer reichen Ente.

GTA 6: So viel Umsatz erwarten Analysten

Sofern die Analysten von DFC Intelligence Recht behalten, dann dürfte GTA 6 den mit Abstand größten Erfolg eines Entertainment-Produkts überhaupt hinlegen. Gemäß eines Berichts der Financial Times heißt es in der Analyse des Unternehmens, dass GTA 6 bereits über die Vorbestellungen einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erwirtschaftet.

Damit wäre das kommende Rockstar-Spiel relativ problemlos der größte Launch eines Videospiels im neuen Jahr. Nicht einmal Dauerbrennern wie Call of Duty oder der EA Sports FC-Reihe ist ein solcher Meilenstein bislang gelungen. GTA 5 kann da ebenfalls nicht mithalten: Damals benötigte Rockstar Games ganze drei Tage, um die Milliarden-Grenze zu knacken.

Lese-Tipp: Auf diese Spiele freuen wir uns 2025 ganz besonders.

Damit aber nicht genug: Nach dem Launch erwartet DFC Intelligence eine weitere Steigerung. Innerhalb der ersten zwölf Monate rechnen die Analysten mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar – das wäre Rekord. Selbst die erfolgreichsten Filme basierend auf ihren Umsatz, darunter etwa Avatar, Avengers: Endgame oder Titanic, würden kaum Land im Vergleich sehen.

Riesiger Druck, extreme Hoffnungen

Angesichts der Zahlen, mit denen um sich geworfen wird, dürfte der Druck auf das Team nur weiter steigen: GTA 6 muss abliefern. Nicht nur für Rockstar Games und Take Two. Auch die Branche macht sich Hoffnungen, dass der Open World-Kracher etwas Bewegung in das zuletzt etwas kriselnde Geschäft bringt.

Sony und Microsoft dürften darauf spekulieren, dass GTA 6 zum Systemseller wird, selbst ohne Exklusivstatus. Erwartet wird, dass vor allem die PS5 und PS5 Pro mit dem GTA 6-Release noch einmal stärker anziehen und die Verkaufszahlen in die Höhe schießen. Vom Anteil an den Mikrotransaktionen für den bislang nicht bestätigen Multiplayer-Part ganz zu schweigen.

Ob GTA 6 aber tatsächlich dieser Heilsbringer wird oder unter den hohen Erwartungen zerbricht, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass das Action-Adventure auch erst 2026 erscheint. Aktuell sorgt GTA ohnehin erstmal für Furore auf der großen Kinoleinwand.

Quelle: Financial Times