GTA 6 – „verdient diesen Preis“: Neues zum befürchteten Preisschock

Neben Größe der Spielwelt, mit jedem Tag näher rückendem Release-Datum, ist da rund um GTA 6 vor allem eine Sache, die Fans speziell und die Gaming-Industrie allgemein umtreibt: Wie viel dürfen wir am 26. Mai für den Rockstar-Knüller tatsächlich auf die Ladentheke legen? Wohlgemerkt für die Standard-Ausgabe, keine der ohnehin höherpreisigen Luxus-Ausgaben, wie sie bei Blockbuster-Games längst zum guten Ton gehören.

Konservativen Schätzungen zufolge dürfte der Verkaufspreis für GTA 6 bei umgerechnet rund 80 Euro liegen – wohingegen für eine etwaige Premium-Ausführung ein Kaufbetrag von rund 130 Euro als nicht unrealistisch gilt. Auch Spekulationen zu einem 100 Dollar-Kaufpreis kursieren munter. Branchenveteran Chris Stockman hat jetzt über seine eigene Meinung zur heiß diskutierten Preisfrage gesprochen.

Saints Row-Macher äußert sich zum spekulativen GTA 6-Kaufpreis

Chris Stockman ist in der Videospielbranche wahrlich kein Unbekannter. Immerhin hat er über 25 Jahre Berufserfahrung vorweisen, sein Werdegang kennt Stationen bei bis heute legendäre Developern wie NovaLogic, Ritual Entertainment oder Human Head Studios. Während der Nullerjahre zeichnete er zudem als Design Director bei Volition verantwortlich – genauer für das allererste Saints Row-Spiel. Ein Titel, der ohne den Einfluss der GTA-Reihe vermutlich undenkbar wäre.

Auf die Frage, was er davon hält, sofern GTA 6 „als erstes 100-Dollar-Spiel“ das Preisniveau empfindlich anhebe, gibt Stockman zu Protokoll: „Sie [Rockstar Games] sind die Einzigen, die sich sowas herausnehmen können“. Weiter stellt er klar, dass seiner Meinung nach nicht davon auszugehen ist, dass andere Studios einem dreistelligen Preisschild eines GTA 6 nachfolgen würden. Der von ihm genannte Grund: „Es gäbe eine enorme Gegenreaktion, wenn jetzt alle auf 100 Dollar umstiegen. […] Ich denke, GTA ist das einzige Spiel, dass damit durchkommen kann. Ich hoffe, dass sie es tun“.

Lesetipp: Preis für GTA 6 könnte die Gaming-Industrie für immer verändern

Im weiteren Gesprächsverlauf mit dem englischsprachigen Online-Magazin Esports Insider stellt Chris Stockman nochmal seine Haltung zur spekulativen 100-Dollar-Preispolitik rund um GTA 6 klar: „Ich hoffe wirklich, dass es 100 Dollar kostet. Ich finde, es verdient diesen Preis […]“. Nach Einschätzung des Branchenkenners würden „Umfang und Größe dieser Produktion“ einen solchen Preis rechtfertigen. Abschließend betont er jedoch, es „käme einer Katastrophe gleich“, wenn alle anderen Entwicklungsstudios preislich nachzögen.

Allerdings gibt es auch Gegenstimmen zu dieser Einschätzung, wie ein jüngst veröffentlichter Bericht von MIDia Research belegt – laut dem ein 100 US-Dollar-Preisetikett für GTA 6 schlicht zu hoch angesetzt wäre, um für Take-Two Interactive und Rockstar Games das Maximum an Einnahmen herauszuholen.

Quelle: Esports Insider