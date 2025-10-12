GTA 6: Brandneuer Vergleich mit Vorgänger spaltet jetzt Fans – „bisher wirklich enttäuscht“

Noch rund acht Monate dauert es, dann will Rockstar Games uns endlich auf die weitläufige Welt von GTA 6 loslassen. Und im Vergleich zur Karte von San Andreas, dem Schauplatz des Vorgängers, soll diese tatsächlich riesig ausfallen.

Selbstredend sind noch reichlich Details rund um Grand Theft Auto 6 unbekannt, auch, was die Spielwelt und deren Umfang anbelangt. Von einer vollständigen Map dürfen wir dieser Tage noch träumen, doch immerhin ist es Fans bereits gelungen, sie mit der Hilfe von Bildern und dem in Trailern gezeigten Videomaterial zu rekonstruieren – mit beeindruckenden Ergebnissen. Doch diese scheinen nicht jedem Fan zu gefallen…

GTA 6: Vermutete Kartengröße spaltet jetzt die Gemüter der Fans

Erst kürzlich griff ein besonders enthusiastischer Fan das große GTA 6-Kartierungsprojekt noch einmal auf und verglich dessen angebliche Größe mit der von GTA 5. Laut Reddit-Nutzer*in anli2132 ist die Map des bevorstehenden Blockbusters zwischen 2,4 und 2,7 mal größer als die Spielwelt von Grand Theft Auto 5. Das ist ein dramatischer Unterschied, vor allem wenn man bedenkt, wie groß die Karte von GTA 5 bereits ausfiel. Selbstverständlich handelt es sich nicht um offizielle Angaben seitens Rockstar, allerdings lassen die bisherigen Informationen ein paar eindrucksvolle Schlüsse zu.

Den Post findet ihr hier:

So sieht man beispielsweise, dass Vice City in der unteren rechten Ecke etwas kleiner zu sein scheint als Los Santos. Vorstellbar ist allerdings ebenso, dass es in der endgültigen Version sogar noch viel größer ausfällt. Auf Reddit gehen die Meinungen zur potenziellen Karte von GTA 6 derweil ordentlich auseinander. „Ich hoffe wirklich, dass wir noch nicht einmal die Hälfte davon kennen und dass die Karte viel mehr zu bieten hat, als wir bisher gesehen haben“, so einer der Kommentare unter dem Beitrag. „Denn bisher bin ich von dem Kartierungsprojekt wirklich enttäuscht. Ich weiß einfach nicht, wie unbekannt die anderen Gebiete sind, ob Rockstar sie gut versteckt hat oder ob sie wirklich nicht vorhanden sind“, heißt es hier weiter.

Weitere Wortmeldungen schließen sich an: „Ich bin mir sicher, dass wir noch nicht einmal mehr als mindestens 50 bis 60 Prozent der Karte kennen. […] Es handelt sich ausschließlich um Spekulationen, Leaks, die mit den bisher vorliegenden Informationen durchgesickert sind. So könnte beispielsweise der Florida Panhandle in der endgültigen Version gar nicht existieren, wie er es in der Community-Karte tut, sondern sich, soweit wir wissen, weiter nach Norden bis in oder in die Nähe von Städten wie Atlanta oder Montgomery erstrecken“.

Andere scherzen derweil darüber, dass eine zu große Map nicht nur Vorteile mit sich bringt: „Ich kann es kaum erwarten, die Online-Missionen zu spielen, bei denen wir mit einem nervig langsamen Fahrzeug vom oberen Ende der Karte bis zum unteren Ende fahren müssen“, so einer der Kommentare mit einem Augenzwinkern. Gewissheit haben wir spätestens am 26. Mai des kommenden Kalenderjahres, zumindest, wenn alles glatt geht und der Release von GTA 6 nicht doch noch in letzter Minute verschoben wird…

