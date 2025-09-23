GTA 6: Verheimlicht Rockstar einen weiteren Protagonist? Fans entwickeln Theorie

Fan von GTA 6 zu sein, das ist teilweise etwas frustrierend. Da wäre einerseits die gefühlt ewige Wartezeit auf den Release, die sich vor allem in den letzten Zügen zieht wie Kaugummi, und andererseits die währenddessen strenge herrschende Stille von Rockstar Games, welche bisher nur von zwei Trailern unterbrochen wurde, die bisher nicht mal Gameplay gezeigt haben.

Aber es kann ein durchaus unterhaltsamer Zeitvertreib sein, sich in der Community rund um den bevorstehenden Blockbuster zu bewegen. Immerhin eröffnet das die Beteiligung an spannenden Diskussionen rund um die Spielinhalte und aufregendes Rätselraten, welche der geäußerten Vermutungen zutreffen könnten – und was reiner Humbug ist. In welcher der beiden Kategorien wohl die Theorie über einen dritten Protagonisten einzuordnen ist?

GTA 6: Könnte auch Bankräuber Raul ein spielbarer Charakter sein?

Natürlich von Reddit, einer der heißesten Quellen für Spekulationen zu GTA 6, rührt die Idee zu einem weiteren spielbaren Charakter her. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag verbaut eine Person ihren Verdacht, dass der Charakter Raul Bautista möglicherweise von Spieler*innen übernommen werden kann, nach humorvoller Meme-Manier. Eine Erklärung zu dessen Auftritt neben den beiden bestätigten Hauptcharakteren Lucia und Jason liefert er oder sie ebenfalls mit: Seine Zeit im Rampenlicht soll beginnen, wenn das Gangsterpaar der Polizei in die Hände fällt.

Auf der Webseite von Rockstar Games wird er als erfahrener Bankräuber beschrieben, der stets nach kriminellen Talenten Ausschau hält, die ihm bei seiner Jagd nach der größten Beute unter die Arme greifen. Dabei begleitet ihn seine Leichtsinnigkeit als ewige Falle, mit der auch seine Crew zu kämpfen hat. In den Kommentaren unter dem besprochenen Reddit-Beitrag wird er häufig mit der Figur Lance Vance, dem Kokaindealer aus Vice City, verglichen. Raul könnte ein ähnlicher Bösewicht-Status zufallen. Eine Person untermalt diese Annahme: „Ich habe nie einen Charakter so sehr ‚Bösewicht‘ schreien sehen, seit Micah Bell. Er wird Jason und Lucia mit Sicherheit hintergehen„.

Auch wenn mindestens ein weiterer Post durch Reddit fleucht, dem eine ähnliche Theorie zu Raul zugrunde liegt, sind die Reaktionen gespickt von Skepsis, was in der Community, die sich gefühlt täglich mit neuen Spekulationen unterschiedlichster Wahnsinnsgrade auseinandersetzen muss, nicht gerade verwunderlich ist. Aber es gibt auch Zuspruch für den Gedanken, ein*e Nutzer*in etwa zieht einen Vergleich zu Red Dead Redemption 2 in dem, Achtung Spoiler, am Ende John Marston nach Abschluss der Geschichte von Arthur Morgan spielbar ist.

Abwegig wäre ein Trio aus spielbaren Figuren definitiv nicht, hat doch bereits der Vorgänger mit einem solchen aufgetrumpft. Ob sich für eine eventuelle dritte Rolle sogar jemand anderes als Raul anbietet? Vielleicht findet ihr dazu ja Hinweise in unserer Übersicht zu allen bestätigten GTA 6-Charakteren.

Quellen: Reddit r/GTA6