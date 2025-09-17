GTA 6 wird wieder verschoben: Deshalb müsst ihr wohl auf den Release länger warten

Es ist die große Preisfrage für 2026: Erscheint GTA 6 tatsächlich am 26. Mai, so wie es Rockstar Games und Publisher 2K zuletzt festgelegt haben. Oder folgt doch noch einmal eine Verschiebung und wir müssen länger auf die Veröffentlichung warten?

Offiziell halten sich die beiden Unternehmen zurück und verweisen stets auf das vor einigen Wochen mitgeteilte Datum. Aber je näher dieses rückt, desto stärker werden die Zweifel. Nun gießt ein bekannter Insider noch ein wenig mehr Öl ins Feuer und glaubt nicht an einen GTA-Release im besagten Mai.

GTA 6: Erscheint eventuell doch erst im Herbst

Wenn alles gut gegangen wäre, hätten wir ja sogar schon dieses Jahr erstmals wieder nach Vice City zurückkehren sollen. GTA 6 sollte, so der ursprüngliche Plan, im Herbst 2025 das Licht der Welt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erblicken. Bekanntlich ist daraus aber nichts geworden, stattdessen müssen wir uns noch über ein halbes Jahr gedulden – eventuell aber noch mehr.

Der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson, der bekanntermaßen über zahlreiche gute Quellen innerhalb der Branche verfügt, glaubt nicht daran, dass das nächste GTA im Mai 2026 tatsächlich erscheint. In der zuletzt veröffentlichten Ausgabe des Podcasts Insider Gaming Weekly heißt es von ihm, dass er es sich „aus irgendeinem Grund nicht vorstellen kann“, dass der Termin eingehalten wird.

Lesetipp: Story für GTA 6 angeblich schon mehrfach umgeschrieben

„All die Gerüchte und so weiter deuten einfach nicht darauf hin“, so Henderson weiter. Er betont jedoch, dass er nicht genügend Informationen habe, um dies definitiv zu bestätigen. Er persönlich gehe jedoch davon aus, dass Rockstar und 2K den Release von GTA 6 auf Oktober verschieben. Einfach, um sich schlussendlich besser zum äußert lukrativen Herbst- und Weihnachtsgeschäft zu positionieren.

Schon bald könnte es Infos geben

Unrealistisch ist eine weitere Verschiebung natürlich keineswegs. Rockstar hat in der Vergangenheit bereits etliche Male unter Beweis gestellt, dass das Studio im Zweifel lieber die eigenen Pläne zugunsten der Qualität über den Haufen wirft. Schon GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 wurden zum Teil mehrfach verschoben, ehe sie tatsächlich erschienen sind.

Gemäß Henderson liegt das mitunter am Streben nach Perfektionismus, den sich das Studio auferlegt. Darüber hinaus würde 2K Games nicht zögern, den Termin im Zweifel anzupassen, da es ohnehin als gesichert gilt, dass sich ein GTA 6 so oder so verkauft – egal, wann es letztendlich veröffentlicht wird.

Zudem Rockstar Games mittlerweile selbst davon mehr oder weniger offen spricht, dass GTA 6 der „größte Launch in der Geschichte“ wird. Eventuell gibt es bereits in wenigen Tagen neue Infos, wie es um die Veröffentlichung des Open World-Epos steht.

Quelle: YouTube / Insider Gaming