GTA 6 verschoben: Neuer Releasetermin frustriert Fans – „Reißt euch mal zusammen“

Die Spatzen haben es schon seit längerem vom Dach gepfiffen, jetzt ist es ganz offiziell: GTA 6 erscheint nicht wie geplant am 26. Mai 2026. Der heiß erwartete Open World-Gigant von Rockstar Games braucht noch länger in der Entwicklung.

Es ist die zweite Verschiebung, nachdem zuvor eigentlich mal eine Veröffentlichung für Ende 2025 angedacht gewesen ist. Ab sofort könnt ihr euch aber einen ganz neuen Releasetermin im Kalender zumindest vorsichtig markieren: Am 19. November 2026 soll GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Sofern alles glatt geht.

GTA 6: Darum müssen wir erneut länger warten

In der offiziellen Mitteilung zur Verschiebung, die Rockstar Games auf der eigenen Webseite platziert hat, heißt es, dass das Team schlichtweg noch mehr Zeit benötigt, um die Qualität von GTA 6 sicherzustellen. Das Studio entschuldigt sich bei den Fans, bedankt sich aber gleichzeitig für die fortwährende Unterstützung.

„Auch wenn die Wartezeit etwas länger dauert, freuen wir uns unglaublich darauf, dass die Spieler den riesigen Bundesstaat Leonida und die Rückkehr ins moderne Vice City erleben werden“, so die Schlussworte der Nachricht. Die Verschiebung ist damit ganz offiziell besiegelt.

Völlig überraschend kommt der Schritt sicherlich nicht. Zuletzt haben schon Insider angedeutet, dass genau das passieren könnte. Darüber hinaus ist Rockstar Games bekannt dafür, zuvor gesetzte Termine nicht unbedingt einzuhalten. Stets mit der Begründung, dass erst der eigene Qualitätsanspruch erfüllt werden muss.

Take-Two Chef zuversichtlich

Auch die Mutterfirma von Rockstar Games, Take-Two Interactive, bestätigt im Investorenmeeting die erneute Verschiebung. In einem Gespräch mit IGN heißt es von CEO Strauss Zelnick wie folgt: „Wir wollten Rockstar ausreichend Zeit geben, um den Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er so gut wie möglich wird.“

Auf die Frage hin, ob der jetzige Termin endgültig sei, heißt es von ihm, dass er „sehr zuversichtlich“ ist. Sowohl Take-Two als auch Rockstar Games wollen die Zeit nutzen, um GTA 6 zu optimieren und vor allem sicherzustellen, dass es als fertiges Spiel auf dem Markt erscheint.

Die Mitteilung der Verschiebung auf Twitter:

Display content from Twitter

„Wenn unsere Mitbewerber etwas auf den Markt bringen, bevor es fertig ist, kommt es zu Problemen“, so Zelnick. Das wollen die beiden Unternehmen unbedingt vermeiden. Für Take-Two hat die Verschiebung dennoch erst einmal unschöne Auswirkungen: Die Aktie ist an der US-Börse um ein paar Prozent gefallen.

Fans sind frustriert und enttäuscht

In der Community ist die Verschiebung für viele ebenfalls nicht unbedingt überraschend, dennoch ist die Enttäuschung spürbar. „Ich weiß, dass Rockstar uns nichts schuldig ist, aber warum zum Teufel kündigen sie ein Datum an, wenn sie es dann doch nur immer wieder verschieben? […] Verdammt erbärmlich. Reißt euch zusammen“, schreibt beispielsweise RamonRamos__ auf Reddit.

Andere gehen sogar mehr oder weniger ernsthaft davon aus, dass der Release von GTA 6 sogar noch weiter in der Zukunft liegt: „Was für eine Enttäuschung. Ich hoffe wirklich, dass sie liefern, wann immer es auch herauskommt. Ich setze meine Erwartungen jetzt auf 2027.“ Oder auch: „Es erreicht einen Punkt, an dem es lächerlich wird.“

Klar ist aber am Ende nur eines: Auf GTA 6 müssen wir noch ein wenig länger warten. Vielleicht bekommen wir ja sogar noch vorher den Release einer spannenden Free2Play-Alternative, die zuletzt mit schicker Grafik auf sich aufmerksam gemacht hat.

Quelle: Rockstar Games, IGN, Reddit / @RamonRamos__, @tairnsilverone, @Hypontoto, Twitter / @RockstarGames